Зверское нападение на украинку в турецком торговом центре: фото девушки до и после происшествия

28-летняя украинка Анна Бутим, на которую 15 января в одном из торговых центров в селе Бакиркей в Турции напал ее ревнивый супруг, после ЧП совсем на себя не похожа.

Об этом можно судить по фотографиям, опубликованным в местных СМИ.

Действительно, судя по кадрам, до того, как на девушку напали, она была очень красива.

После ЧП лицо девушки полностью изуродовано порезами, от которых, скорее всего, в будущем останутся шрамы. На данный момент практически все лицо пострадавшей закрывает повязка из бинта.

Сейчас в Twitter и Instagram поднялась волна из-за жестокого нападения. Пользователи создали специальные страницы, на которых публикуют ее фото, историю и призывают наказать виновника.

Как сообщал "Телеграф", ранее в городе Бодрум, что на юго-западе Турции, было обнаружено тело 25-летней украинки Кристины Новицкой. Девушку обнаружили сидящей на стуле со связанными руками и полиэтиленовым пакетом на голове. Мать девушки пыталась дозвониться к дочери, а когда та не взяла трубку, женщина позвонила к соседям. Те в свою очередь вызвали полицию.