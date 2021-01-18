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Зверское нападение на украинку в турецком торговом центре: фото девушки до и после происшествия

Зверское нападение на украинку в турецком торговом центре: фото девушки до и после происшествия
Обновлено 13:38 Сегодня Телеграф

28-летняя украинка Анна Бутим, на которую 15 января в одном из торговых центров в селе Бакиркей в Турции напал ее ревнивый супруг, после ЧП совсем на себя не похожа.

Об этом можно судить по фотографиям, опубликованным в местных СМИ.

Действительно, судя по кадрам, до того, как на девушку напали, она была очень красива.

Анна Бутим

После ЧП лицо девушки полностью изуродовано порезами, от которых, скорее всего, в будущем останутся шрамы. На данный момент практически все лицо пострадавшей закрывает повязка из бинта.

Анна Бутим

Анна Бутим

Анна Бутим

Сейчас в Twitter и Instagram поднялась волна из-за жестокого нападения. Пользователи создали специальные страницы, на которых публикуют ее фото, историю и призывают наказать виновника.

Как сообщал "Телеграф", ранее в городе Бодрум, что на юго-западе Турции, было обнаружено тело 25-летней украинки Кристины Новицкой. Девушку обнаружили сидящей на стуле со связанными руками и полиэтиленовым пакетом на голове. Мать девушки пыталась дозвониться к дочери, а когда та не взяла трубку, женщина позвонила к соседям. Те в свою очередь вызвали полицию.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Все по теме:

Турция, Торговые центры, Фото, Нападения, Анна Бутим.
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