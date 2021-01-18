"Слуга народа" Мошенец назвала коронавирус одним из видов биологического оружия (видео)

Народный депутат от "Слуги народа" Елена Мошенец заявила, что коронавирус может быть биологическим оружием.

Об этом она сказала в эфире канала "НАШ".

"Должна констатировать, что холодная война с угрозами (использования, - ред.) ядерного оружия переходит или даже перешла к биологическому оружию. Это для меня самое худшее. И я бы сказала, что Китай вышел на первую линию", - сказала она.

На уточняющий вопрос, говорит ли нардеп о коронавирусе, Мошенец ответила утвердительно.

"В том числе и о коронавирусе", - сказала она.

Нардеп добавила, что рассматривает пандемию в качестве одного из видов биологического оружия.

"О биологическом оружии, как и о ядерном, речь идет уже много десятилетий и, на самом деле, это оружие намного хуже. Если ядерные боеголовки мы можем посчитать, сколько их и в каких странах... мы хотя бы понимаем масштабы. А о том, что происходит в лабораториях и как это может повлиять на мировую конъюнктуру и дальнейшие события, тут сложнее сказать. А коронавирус это хороший пример того, как это может быть даже без ядерного оружия", - сказала Мошенец.

Напомним, ранее "слуга народа" Юрий Камельчук называл коронавирус "вымышленной болезнью".