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"Слуга народа" Мошенец назвала коронавирус одним из видов биологического оружия (видео)

"Слуга народа" Мошенец назвала коронавирус одним из видов биологического оружия (видео)
Обновлено 14:36 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Народный депутат от "Слуги народа" Елена Мошенец заявила, что коронавирус может быть биологическим оружием. 

Об этом она сказала в эфире канала "НАШ". 

"Должна констатировать, что холодная война с угрозами (использования, - ред.) ядерного оружия переходит или даже перешла к биологическому оружию. Это для меня самое худшее. И я бы сказала, что Китай вышел на первую линию", - сказала она. 

На уточняющий вопрос, говорит ли нардеп о коронавирусе, Мошенец ответила утвердительно. 

"В том числе и о коронавирусе", - сказала она. 

Нардеп добавила, что рассматривает пандемию в качестве одного из видов биологического оружия. 

"О биологическом оружии, как и о ядерном, речь идет уже много десятилетий и, на самом деле, это оружие намного хуже. Если ядерные боеголовки мы можем посчитать, сколько их и в каких странах... мы хотя бы понимаем масштабы. А о том, что происходит в лабораториях и как это может повлиять на мировую конъюнктуру и дальнейшие события, тут сложнее сказать. А коронавирус это хороший пример того, как это может быть даже без ядерного оружия", - сказала Мошенец. 

Напомним, ранее "слуга народа" Юрий Камельчук называл коронавирус "вымышленной болезнью"

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Все по теме:

Коронавирус, Слуга народа, Конспирология, Covid-19, Елена Мошенец.
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