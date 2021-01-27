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Совладелец "Dream Town" укололся российской "вакциной" от коронавируса

Совладелец "Dream Town" укололся российской "вакциной" от коронавируса
19:20 Сегодня Телеграф Александр Меламуд

Известный бизнесмен и совладелец киевского ТРЦ "Dream Town" Александр Меламуд сделал укол скандальной российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Об этом он сам рассказал на своей странице в Facebook.

"Сделал первую прививку. Укололся Спутником. Пока никаких отрицательных эмоций", - рассказал 60-летний предприниматель, пошутив о юности медика, который делал ему укол.

В комментариях Меламуд рассказал, что прошел вакцинацию в Москве.

А местный врач объяснил, что прививки "Спутником" делают бесплатно для всех с московской регистрацией. Интересно, что вакцинация проводится не только в медучреждениях, но и даже в торговых центрах.

Александр Меламуд входит в сотню самых богатых людей Украины, это бизнес-партнер Григория Корогодского и один из наибольших владельцев недвижимости в Киеве, совладелец фитнес-центра "Аквариум", ресторанов "Шехерезада", ТРЦ "Dream Town".

Сам он живет в Киеве, а его семья находится в Москве. Называл участников Революции Достоинства "обезьянками с Майдана".

Как известно, "Спутник V" стал первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире, хотя вызвал массу споров в научной среде и не признан в европейских странах.

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Валерия Куценко
Автор: Валерия Куценко
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Вакцина, Москва, Вакцинация, Александр Меламуд, Спутник V.
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