Обстановка с COVID-19 в регионах изменилась: где в Украине новые вспышки заболеваемости

По состоянию на утро 28 января в Украине зафиксировали 5 529 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Стоит отметить, что во Львовской и Николаевской областях ощутимо подскочило число новых случаев, сравнимо с предыдущими днями:

Львовская область 454 - на сегодня, в последние три дня показатель был не выше 221 случая в сутки.

Николаевская область 308 - на сегодня, в последние 7 дней показатель был не выше 275 случая в сутки.

Таким образом, за прошедшие сутки в Украине:

госпитализировали - 1 941 человек;

летальных случаев - 149;

выздоровели - 11 946 человек;

проведено тестов за сутки - 48 736 (в том числе методом ПЦР - 28 627, методом ИФА - 20 109).

С начала пандемии в стране:

заболело - 1 206 412 человек;

выздоровели - 992 031 человек;

летальных исходов - 22 351;

проведено ПЦР-тестов - 6 184 320.

За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали во Львовской области (454), в городе Киев (396), Харьковской (313), Николаевской (308) и Днепропетровской (296) областях.

Напомним, что ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, как будет проходить вакцинация в Украине.