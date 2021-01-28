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Четверг, 28.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Обстановка с COVID-19 в регионах изменилась: где в Украине новые вспышки заболеваемости

Обстановка с COVID-19 в регионах изменилась: где в Украине новые вспышки заболеваемости
08:27 Сегодня Телеграф Фото: twitter

По состоянию на утро 28 января в Украине зафиксировали 5 529 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Стоит отметить, что во Львовской и Николаевской областях ощутимо подскочило число новых случаев, сравнимо с предыдущими днями:

  • Львовская область 454 - на сегодня, в последние три дня показатель был не выше 221 случая в сутки.
  • Николаевская область 308 - на сегодня, в последние 7 дней показатель был не выше 275 случая в сутки.

Таким образом, за прошедшие сутки в Украине:

  • госпитализировали - 1 941 человек;
  • летальных случаев - 149;
  • выздоровели - 11 946 человек;
  • проведено тестов за сутки - 48 736 (в том числе методом ПЦР - 28 627, методом ИФА - 20 109).

С начала пандемии в стране:

  • заболело - 1 206 412 человек;
  • выздоровели - 992 031 человек;
  • летальных исходов - 22 351;
  • проведено ПЦР-тестов - 6 184 320.

За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали во Львовской области (454), в городе Киев (396), Харьковской (313), Николаевской (308) и Днепропетровской (296) областях.

Напомним, что ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, как будет проходить вакцинация в Украине.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Коронавирус, Covid-19.
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