Обстановка с COVID-19 в регионах изменилась: где в Украине новые вспышки заболеваемости

По состоянию на утро 28 января в Украине зафиксировали 5 529 новых случаев заболевания коронавирусом.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Стоит отметить, что во Львовской и Николаевской областях ощутимо подскочило число новых случаев, сравнимо с предыдущими днями:
Таким образом, за прошедшие сутки в Украине:
С начала пандемии в стране:
За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали во Львовской области (454), в городе Киев (396), Харьковской (313), Николаевской (308) и Днепропетровской (296) областях.
Напомним, что ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, как будет проходить вакцинация в Украине.