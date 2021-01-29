Степанов озвучил сроки начала вакцинации от Covid-19 в Украине

Вакцинация от коронавируса в Украине, график которой уже составлен, начнется в феврале.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил во время брифинга в пятницу, 29 января.

"МОЗ движется четко по плану вакцинации, в сроки, о которых я сообщал еще в сентябре", - отметил он.

По словам Степнова, сроки вакцинации никто сдвигать не будет, даже несмотря на провокации политических сил в Украине, которые, в частности, пытаются продвигать российскую вакцину "Спутник V".

"Находятся политические силы и деятели, которые пытаются на этой теме хайпануть и поднять собственный рейтинг, распространяя фейки, тем самым запугивая людей и ко всему - еще и портя имидж нашей страны. Еще раз сообщаю, что от количества ложных заявлений и манипуляций сроки начала вакцинации не изменятся", - добавил он.

В начале января российские СМИ растиражировали новость о том, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" инициирует сбор подписей за регистрацию в Украине российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Учитывая это, Максим Степанов ранее заявил, что в Украине как не регистрировали, так и не будут регистрировать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

Как сообщал "Телеграф", ранее харьковская фармкомпания "Биолек" заявила, что действительно подала заявку в МОЗ на регистрацию российской вакцины "Спутник V" в Украине.

Отметим, что по данным на утро субботы, 29 января, в Украине зафиксировали 5 181 новый случай заболевания коронавирусом.