Когда в Украине появится платная вакцина от коронавируса: Степанов очертил сроки

В Украине платная вакцина от коронавируса появится не раньше лета 2021 года.

Такое мнение в эфире "Завтрака с 1 + 1" озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, Минздрав не регулирует вопрос появления препарата от COVID-19 на коммерческом рынке.

"Общаясь, в частности, с производителями вакцин, и зная, как страны ограничат выход на коммерческий рынок, ограничивают экспорт, то, мне кажется, это вряд ли раньше (летом - ред.) будет", - сообщил министр.

Касательно вопроса о стоимости, Степанов считает, что это зависит от компании-производителя. "Те предложения, которые мы получали по вакцин, то они начинались от семи долларов за дозу, а заканчивались стоимостью более 33 доллара", - отметил он.

Стоит напомнить, что ранее в НАН объяснили, почему в западных регионах страны наблюдается рост суточного количества заболевших.