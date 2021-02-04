Отделение "ковидных" больных – первое место работы погибшей на пожаре в запорожской инфекционке Ольги Гливы

Ночной пожар в Запорожской областной инфекционной больнице унес жизни четырех человек. Кроме троих пациентов, погибла врач Ольга Глива, которой только в декабре исполнилось 26 лет. Ее друзья не могут опомниться от горя. Все вспоминают, какой она была жизнерадостной и преданной работе.

Татьяна Иванченко: "Соболезнования родным. Была очень ответственным и добрым врачом. Светлая память".

Ирина Точилина: "Я не могу в это поверить. Большая утрата. Соболезнования родным и близким".

-Если коротко, она была лучше нас всех, работой своей жила, очень переживала, когда кто-то из пациентов умирал! – говорит близкая подруга Ольги Екатерина Эйхман.

-Мы знакомы с Ольгой приблизительно 8 лет – с момента нашей учебы в Запорожском государственном медицинском университете, хотя она была моложе меня, - эксклюзивно рассказал "Телеграфу" близкий друг Ольги Гливы, запорожский врач-невропатолог Иван Дарий. – Она была отличницей, умной и трудолюбивой студенткой, всесторонне развитой. Окончила медуниверситет с красным дипломом. Была очень веселой, интересной и очень любила жизнь! Мечтала работать в медицине и мечтала о достойном отношении к врачам в нашей стране. Не только к врачам, но и к медицинским сестрам, конечно. Свободно владела украинским, русским и немецким языками.

Она родилась в Кропивницком, а в Запорожье училась в университете. И в студенческие годы и после окончания учебы мы с ней очень тесно дружили.

По словам Ивана, Ольга дважды становилась победителем всеукраинской степендиальной программы "Завтра.UA", в научной работе исследовала проблемы артериальной гипертензии.

- Ольга любила жизнь, любила друзей, очень любила свою семью. Работала врачом-анестезиологом-ревматологом в сложных условиях, иногда дежурила несколько суток подряд, работала с "ковидными" пациентами. Она и сама переболела коронавирусом, а после того еще одним вирусным заболеванием, которое было осложнено пневмонией. Но, несмотря ни на что, сразу после выздоровления возвращалась в свое отделение – в "красную зону". Она была очень предана своему делу...

Областная инфекционная больница стала для девушки первым местом работы, куда она поступила в августе 2020 года.

- Оля была очень предана своей работе. И, насколько мне сейчас известно, она погибла, когда пыталась эвакуировать пациентов инфекционки – по крайней мере, так говорят... Там сейчас много версий, например, что был взрыв...

Друзья организовали сбор средств в помощь семье Ольги Гливы: деньги просят перечислять на счет 4149 4991 3476 6938 (получатель - Давигора Лилия Олеговна).

В Запорожье 5 февраля объявлено днем траура по погибшим в областной инфекционной больнице. Полиция проводит досудебное расследование уголовного производства по факту пожара в реанимационном отделении главного корпуса инфекционной больницы. Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение выплатить семьям погибших на пожаре по 50 тысяч гривен.

Фото предоставлено Иваном Дарием