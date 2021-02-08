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Журналисты закрытых Зеленским каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK проводят акцию протеста против ограничения свободы слова в стране

Журналисты закрытых Зеленским каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK проводят акцию протеста против ограничения свободы слова в стране
18:08 Сегодня Телеграф

Более 400 журналистов с телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые были закрыты в начале февраля, проводят акцию протеста против ограничения свободы слова в стране. Также поддержать журналистов пришло более тысячи зрителей телеканалов.

Они выстроились в длинную цепь на Парковой аллее, неподалеку от КВЦ "Парковый", где сегодня состоялся форум "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" при участии президента Зеленского.

В руках журналисты держали плакаты: "Ким Чен Зе", "Зе против правды", "Конец свободы слова", "Не войну, а каналы", а также много других.

Съемочные группы телеканалов попытались зайти на мероприятие, однако их не пустила охрана, мотивируя это тем, что "их нет в списках".

В студиях телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK ведущие и съемочные группы появились в эфире с заклеенными ртами, что символизирует ограничение свободы слова в Украине.

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов ("112 Украина", NewsOne, ZIK). Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

Медиахолдинг в свою очередь расценивает введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

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Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
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Санкции, Телеканалы, СНБО.
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