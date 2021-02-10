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Среда, 10.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Резко выросло число тяжелых случаев и больных детей: ситуация с COVID-19 в Украине на 10 февраля
Резко выросло число тяжелых случаев и больных детей: ситуация с COVID-19 в Украине на 10 февраля
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Резко выросло число тяжелых случаев и больных детей: ситуация с COVID-19 в Украине на 10 февраля

Резко выросло число тяжелых случаев и больных детей: ситуация с COVID-19 в Украине на 10 февраля
Обновлено 08:39 Сегодня Телеграф Фото: facebook

В Украине по состоянию на утро среды, 10 февраля, выявили 3409 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 163 пациента. В тоже время выздоровело рекордное количество - 7 768 человек.

В госпитализации нуждались 2 046 человек. За 9 февраля сделали 43 767 тестов на коронавирус (в частности методом ПЦР - 27 795, методом ИФА - 15 972).

Всего за все время распространения болезни в Украине подтвердили 1 253 055 случаев COVID-19, от осложнения болезни умерли 23 934 пациента, заболели и успешно излечились  1 092 376 украинцев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 выявили: в Ивано-Франковской области - 410, в Киеве - 297, в Винницкой области - 271, в Закарпатской области - 238 и Запорожской области - 214.

Стоит отметить, что по сравнению с минувшими днями коронавирусом заболело рекордное количество детей и медиков: 244 ребенка и 298 медработников.

9 февраля коронавирус выявили в 157 детей и 229 медработников, а 8 февраля заболели 130 детей и 71 медик.

Напомним, по прогнозам экспертов, мир накроет пандемия, которая будет хуже, чем пандемия коронавируса COVID-19, поскольку люди продолжают улавливать смертельные микробы от животных.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.
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