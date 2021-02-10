Сева Новгородцев: запретом каналов украинская власть усилила напряжение в обществе

Цивилизованному обществу трудно понять, как украинский Президент росчерком пера, без судебного разбирательства смог в одночасье закрыть целый перечень независимых телеканалов. Этим решением власть Украины грубо попрала международные нормы демократии, оставила без источника информации широкую аудиторию попавших под запрет СМИ и лишь усилила напряжение в обществе.

Такое мнение высказал международный обозреватель, известный радиожурналист Сева Новгородцев в эфире канала «112 Украина», поддержав совместную акцию протеста телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK «Свобода без слова» и осудив грубое вмешательство официального Киева в работу журналистов.

«Каналы были закрыты по указу (Президента. – Ред.). За 40 лет жизни в Англии я привык, что все делается на основании претензий, которые были рассмотрены в суде, и суд вынес решение. Поскольку суд является основополагающим и законополагающим объектом, – отметил он. – Так вот тут никакого суда не было. Закрытие каналов было не совсем юридически обоснованным, поскольку суды в этом не участвовали. И многочисленные журналисты вышли на протест. Я их вполне понимаю».

Британский журналист обратился со словами поддержки к своим украинским коллегам, а также призвал власти Украины отказаться от репрессивных методов влияния на независимые СМИ.

«Это не тот метод, которым нужно разговаривать с журналистами. Вы понимаете, господа, что власть сменяема, власть уходит и приходит. А чтобы попасть в журналистскую профессию, нужно долго к этому готовиться, учиться. Журналист всегда будет, даже когда власть сменится, – сказал Новгородцев. – Как я мрачно шутил: не надо гнобить журналистов, потому что они будут писать ваш некролог».

Обозреватель подчеркнул, что запрет на вещание популярных телеканалов лишь усилил напряжение в украинском обществе. А журналистский протест, по его мнению, «основан на чувстве несправедливости, полного волюнтаризма власти».

«Шаг этот не конструктивный. Если были у властных инстанций претензии (к работе телеканалов. – Ред.), они должны были предъявлять их одна за другой и таким образом выравнивать процесс. Конфликты надо разрешать, а не углублять! – заявил Новгородцев. – Сейчас в эфире образовалась дыра. Многочисленное русскоязычное население не имеет никакого информационного и культурного источника, в стране возникает напряжение, а напряжение ничем хорошим кончиться не может».

По его мнению, для государства, которое называет себя цивилизованным и демократическим, не допустимо столь грубо нарушать нормы права и демократии.

«Украина всегда гордилась тем, что избавилась от советского прошлого и стала свободным, демократическим государством, – напомнил Новгородцев. – Но, дорогая Украина! Если ты свободное, демократическое государство, то и веди себя как свободное, демократическое государство. Выражай свою поддержку журналистам!».