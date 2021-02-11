Появилась новая теория о "дне рождения" коронавируса

Около 90 человек были госпитализированы с симптомами, подобными Covid-19, в центральном Китае за два месяца до того, как болезнь была впервые выявлена в Ухане в конце 2019 года.

Об этом сообщили исследователи Всемирной организации здравоохранения, которые также заявили, что они настаивали на том, чтобы Пекин разрешил провести тестирование и определить, распространялся ли новый вирус раньше, чем было известно ранее.

По словам исследователей, китайские власти провели тесты на антитела примерно у двух третей пациентов за последние несколько месяцев и заявили, что не обнаружили следов заражения вирусом. Но члены группы ВОЗ, исследующей происхождение пандемии, заявили, что число антител могло упасть до нормального уровня во время задержки.

В ВОЗ заявили, что они призвали Китай провести более широкие анализы образцов крови, собранных осенью 2019 года в районе Хубэй, провинции, где находится Ухань, чтобы найти доказательства того, когда вирус впервые появился. В ответ на это китайские власти заявили, что они еще не получили необходимых разрешений на испытания образцов, многие из которых хранятся в банках крови, сообщили исследователи ВОЗ.

Раскрытие Китаем информации ВОЗ вызывает вопросы о возможности того, что Covid-19, от которого в настоящее время погибло более 2,3 миллиона человек, мог распространиться в Китае еще в октябре 2019 года, и что более раннее обнаружение могло помочь сдержать вспышку, прежде чем она разрослась в глобальную пандемию. По словам Пекина, у первого пациента, идентифицированного в Китае, симптомы заболевания появились 8 декабря 2019 года.

Пекин неоднократно пытался показать, что он успешно справился со вспышкой болезни, которая началась где-то в другом месте. В среду представитель министерства иностранных дел Китая повторил заявление Пекина о том, что во второй половине 2019 года есть признаки распространения вируса в других странах, включая США, и призвал их пригласить ВОЗ для расследования.

Во время визита делегации ВОЗ следователи заявили, что они получили от китайских властей медицинские записи, касающиеся примерно 92 случаев людей из 233 учреждений, опрошенных китайскими властями по всей провинции Хубэй. Все 92 человека страдали пневмонией или другими симптомами, подобными Covid-19. Китайские власти в последние месяцы подвергли этих пациентов тестам на антитела.

Если те 90 случаев были из-за инфекции Covid-19, это могло бы помочь объяснить предполагаемые случаи коронавируса, которые, по мнению исследователей, произошли в Европе и, возможно, в США в ноябре и декабре 2019 года.

В недавнем исследовании итальянские исследователи обнаружили доказательства инфекции Covid-19 у 4-летнего мальчика из района Милана, который 30 ноября 2019 года лечился от респираторных симптомов и рвоты. Исследователи обнаружили, что РНК точно соответствует части Covid. -19 при ретроспективном тестировании респираторного образца от мальчика, а также образцов от других пациентов.

Также могло быть несколько случаев Covid-19 в США уже в декабре 2019 года, за несколько недель до первого подтвержденного случая в США 19 января 2020 года.

Исследователи обнаружили возможную инфекцию Covid-19 в десятках образцов крови, которые были сохранены для исследования. Неизвестно, сколько человек заразилось новым вирусом. Исследователи заявили, что более вероятно, что патоген циркулировал в другом месте и импортировался в США, а не происходил там.

Многие ученые уже считали, что Covid-19 циркулировал в течение некоторого времени, прежде чем в Ухани произошло сразу достаточно случаев, чтобы их можно было обнаружить. Проведенное прошлой осенью исследование моделирования, проведенное учеными из Университета Аризоны и Калифорнийского университета в Сан-Диего, показало, что вирус мог присутствовать в малых количествах в провинции Хубэй уже в середине октября 2019 года.

Стоит напомнить, что в Великобритании идентифицировали еще два новых штамма коронавируса.