Третий день подряд снижается смертность: статистика коронавируса в Украине на 12 февраля

По состоянию на утро пятницы, 12 февраля в Украине зафиксировали 4 773 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. При этом за сутки умерло 116 человек.

Об этом сообщил глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов.

Стоит отметить что за последние 3 дня в Украине наблюдается тенденция снижения суточного количества смертей он коронавируса.

Данные по смертности в Украине - СНБО:

За прошедшие сутки в стране:

госпитализированы - 2000 человек;

летальных случаев - 116;

выздоровели - 7211 человек;

проведено тестов за сутки - 40 899 (в том числе методом ПЦР - 25 835, методом ИФА - 15 064).

В свою очередь, с начала пандемии в Украине:

заболело - 1 262 867 человек;

выздоровели - 1 106 155 человек;

летальных исходов - 24 174;

проведения тестов ПЦР - 6 500 150.

За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (592), Львовской (373), городе Киев (348), Закарпатской (314), Винницкой (307) и Днепропетровской (297) областях.

Стоит напомнить, что ранее исследователи Всемирной организации здравоохранения выдвинули новую теорию происхождения коронавируса.