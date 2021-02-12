Третий день подряд снижается смертность: статистика коронавируса в Украине на 12 февраля

По состоянию на утро пятницы, 12 февраля в Украине зафиксировали 4 773 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. При этом за сутки умерло 116 человек.
Об этом сообщил глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов.
Стоит отметить что за последние 3 дня в Украине наблюдается тенденция снижения суточного количества смертей он коронавируса.
Данные по смертности в Украине - СНБО:
За прошедшие сутки в стране:
В свою очередь, с начала пандемии в Украине:
За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (592), Львовской (373), городе Киев (348), Закарпатской (314), Винницкой (307) и Днепропетровской (297) областях.
Стоит напомнить, что ранее исследователи Всемирной организации здравоохранения выдвинули новую теорию происхождения коронавируса.