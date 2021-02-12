Скачать
Пятница, 12.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Била ребенка головой об кушетку: видео и подробности скандала вокруг ровенского стоматолога
Била ребенка головой об кушетку: видео и подробности скандала вокруг ровенского стоматолога
Избил до смерти или просто заступился за девушку: 11-классника подозревают в убийстве односельчанина
Избил до смерти или просто заступился за девушку: 11-классника подозревают в убийстве односельчанина
Лукашенко насмешил сеть критикой владельцев смартфонов: видео
Лукашенко насмешил сеть критикой владельцев смартфонов: видео
Телеканал "НАШ" нарвался на неприятности из-за речей Азарова: видео эфира с беглым экс-премьером
Телеканал "НАШ" нарвался на неприятности из-за речей Азарова: видео эфира с беглым экс-премьером

Незаконными санкциями Зеленский сделал хуже только себе, показав миллионам людей во всем мире свое истинное лицо, – Медведчук

Незаконными санкциями Зеленский сделал хуже только себе, показав миллионам людей во всем мире свое истинное лицо, – Медведчук
18:16 Сегодня Телеграф Фото: ОПЗЖ

Закрытие украинских оппозиционных телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK вызвало широкий резонанс. На санкции Зеленского отреагировали не только ведущие мировые средства массовой информации, но и Европарламент, который стал на защиту украинских журналистов и четко дал понять Президенту, что его действия политически мотивированны. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" сказал народный депутат Украины, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

Парламентарий подчеркнул, что за первую неделю после введения санкций более чем 1200 средств массой информации со всего мира написали о том, что Президент Украины лишил лицензии три самых популярных телеканала в стране.

"Эту информацию опубликовали такие агентства, как Associated Press, Reuters, France Pressе, многие другие. И перепечатывают многие известные СМИ во всем мире, оценивая как одну, так и другую позицию", – отметил политик.

Также он сообщил, что показательной оценкой действиям украинского Президента должна стать резолюция Европарламента по результатам выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, где ситуации с санкциями отведено три отдельных пункта.

"Европарламент своей резолюцией встал на защиту журналистов, на которых сегодня нападают по науськиванию власти национал-радикалы, нападают на те каналы, которые действуют и поддерживают пострадавшие каналы… То есть там однозначная позиция, что закрывать каналы, как это сделал господин Зеленский в нарушение Конституции и законов (тем более в процедуре внесудебного рассмотрения, хотя есть процедура лишения и аннулирования лицензии в порядке, установленном законом в стране), неправильно и политически мотивированно", – сообщил Медведчук.

Нардеп подчеркнул, что с каждым днем раскрываются новые факты фальсификаций, что данные действия власти не соответствует закону, а указанных санкций вообще нет в законе о санкциях. Поэтому говорить о том, что санкции однозначно поддержаны, не приходится.

"Более того, за рубежом начинают понимать, что закон о санкциях действует только в отношении иностранных граждан и иностранных юридических лиц. А все компании, обладатели лицензии ‒ это украинские юридические лица, а собственник – гражданин Украины, народный депутат, оппозиционный политик. Поэтому не все так просто для власти", – сказал парламентарий.

В заключение он отметил, что своими незаконными действиям Президент Украины сделал хуже только себе и своей репутации.

"Зеленский сорвал из себя маску человека, который думает о людях, о донесении объективной информации, который вообще что-то думает для страны. Сегодня миллионы граждан узнали, что собой представляет Зеленский, в том числе и через подобные неправомерные его преступные действия по закрытию каналов", – резюмировал Виктор Медведчук.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что заокеанские хозяева Зеленского его руками зачищают информационное поле от оппонентов, убеждая Президента в его исключительном праве принимать противозаконные решения. При этом политик подчеркнул, что за такие решения неизбежно придется нести ответственность.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
Просмотры: 136

Все по теме:

Виктор Медведчук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Российский маньяк сбежал из тюрьмы: через три дня его нашли в другой стране (фото)
02 В Одессе мужчину переехали авто и маршрутка: шансов выжить не было
03 США в ОБСЕ серьезно осадили Россию из-за Крыма и Донбасса: "Не признаём и никогда не признаем"
04 В Одессе на межкомнатной двери повесился мальчик: подробности трагедии
05 На юге России прогремел взрыв: обрушились здания, под завалами ищут человека (фото, видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Предприимчивые жители Львова придумали, как заработать на непогоде
Предприимчивые жители Львова придумали, как заработать на непогоде
Синоптик рассказала, когда в Украине отступят холода
Синоптик рассказала, когда в Украине отступят холода
Принесет из южных стран: в Украине может появиться малярия
Принесет из южных стран: в Украине может появиться малярия
Врач подсказал, как вернуть обоняние после коронавируса&quot;
Врач подсказал, как вернуть обоняние после коронавируса"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь