ID араине госпитальная смертность от COVID-19 о 19 из самых низких в Европе, яаявила главный инфекционист Ольграины Га.

"В целом по смертности я скажу: вы дайте оценку смертности в Европе в госпиталях и в нашей стране - ред.". самых низких в Европе ", - сказала Голубовская в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера ".

Указанный фрагмент выступления Голубовской на видео ниже с 1:07:17:

Ло ее словам, такого результата удалось ьостигнуть, в том блисле благодаря яервому за 5 сетовому муротокон лен

«Оы отказались от стандартизации», - подчеркнула Голубовская.

Как сообщалось состояние по состоянию на утро 13 февраля в Украине количество новых случаев заражения коронавирусом вновь перевалило за 5 тысяч , умерли 111. С начала пендемии COVID-19 в стране заболели 1 268 049 человек, умерли - 24 285.