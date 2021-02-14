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Воскресенье, 14.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Каждый второй украинец уже может иметь антитела к Covid-19, - СМИ

Каждый второй украинец уже может иметь антитела к Covid-19, - СМИ
Обновлено 19:46 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Согласно официальной статистике, в Украине COVID-19 за все время пандемии был обнаружен у более 1,2 миллиона человек, однако некоторые эксперты утверждают, что таковых может быть намного больше. 

Как пишет DW, данные частной лаборатории "Синэво", по итогам тестирования в январе, показывают, что антитела к коронавирусу были обнаружены в от 44% до 60% клиентов в зависимости от региона. 

Для сравнения, в октябре прошлого года таковых было 33%, а в июле - лишь 9%. 

Лаборатория провела с мая по январь более 140 тысяч тестирований на антитела IgG. 

Директор по развитию сети лабораторий Николай Бутенко предположил, что эти данные могут свидетельствовать о приближении появления коллективного иммунитета от COVID-19 в Украине. 

В Лаборатории иммунологии Института педиатрии, акушерства и гинекологии имени А. Лукьяновой, тоже провели свой эксперимент. 

Там проверяли на антитела к коронавирусу пациентов, обратившихся по другим причинам и не знавших о том были ли они инфицированы. 

Иммунолог Борис Донской, который был в числе тех, кто проводил исследование, рассказал, что 45% этих пациентов уже имели антитела. По его словам, если эти данные принимать в расчет, то можно предположить, что коллективный иммунитет в украинцев выработается уже к лету 2021 года. 

Стоит отметить, что недавно результаты моделирования Киевской школы экономики (KSE) показали менее оптимистические данные. В КШЭ предположили, что лишь 20% украинцев может обладать иммунитетом к коронавирусу.

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Коронавирус, Covid-19.
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