Каждый второй украинец уже может иметь антитела к Covid-19, - СМИ

Согласно официальной статистике, в Украине COVID-19 за все время пандемии был обнаружен у более 1,2 миллиона человек, однако некоторые эксперты утверждают, что таковых может быть намного больше.

Как пишет DW, данные частной лаборатории "Синэво", по итогам тестирования в январе, показывают, что антитела к коронавирусу были обнаружены в от 44% до 60% клиентов в зависимости от региона.

Для сравнения, в октябре прошлого года таковых было 33%, а в июле - лишь 9%.

Лаборатория провела с мая по январь более 140 тысяч тестирований на антитела IgG.

Директор по развитию сети лабораторий Николай Бутенко предположил, что эти данные могут свидетельствовать о приближении появления коллективного иммунитета от COVID-19 в Украине.

В Лаборатории иммунологии Института педиатрии, акушерства и гинекологии имени А. Лукьяновой, тоже провели свой эксперимент.

Там проверяли на антитела к коронавирусу пациентов, обратившихся по другим причинам и не знавших о том были ли они инфицированы.

Иммунолог Борис Донской, который был в числе тех, кто проводил исследование, рассказал, что 45% этих пациентов уже имели антитела. По его словам, если эти данные принимать в расчет, то можно предположить, что коллективный иммунитет в украинцев выработается уже к лету 2021 года.

Стоит отметить, что недавно результаты моделирования Киевской школы экономики (KSE) показали менее оптимистические данные. В КШЭ предположили, что лишь 20% украинцев может обладать иммунитетом к коронавирусу.