Скачать
Понедельник, 15.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Украина осталась без денег МВФ: почему так произошло и как повлияет на простых граждан
Украина осталась без денег МВФ: почему так произошло и как повлияет на простых граждан
Мир забывает об Украине: какую ошибку допустил Зеленский
Мир забывает об Украине: какую ошибку допустил Зеленский
Немного видит свет: появились данные о состоянии молодого бойца, подорвавшегося на Донбассе
Немного видит свет: появились данные о состоянии молодого бойца, подорвавшегося на Донбассе
Появилась реакция королевы Елизаветы II на беременность Меган Маркл
Появилась реакция королевы Елизаветы II на беременность Меган Маркл

Европейский телеканал Euronews выступил в защиту украинских коллег, пострадавших от санкций Зеленского

Европейский телеканал Euronews выступил в защиту украинских коллег, пострадавших от санкций Зеленского
Обновлено 14:21 Сегодня Телеграф Фото: youtube.com

Европейский союз, оценивая ситуацию в Украине со свободой слова, в частности санкции Президента Зеленского, после которых последовало лишение лицензии телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, пришел к выводу, что независимость и свобода средств массовой информации должны иметь наивысший приоритет для главы государства. Об этом пишет сайт популярного европейского телеканала Euronews.

Информационный портал подчеркивает, что международная и европейская ассоциации журналистов назвали закрытие телеканалов в Украине "политически мотивированным" и "вопиющим нападением на свободу прессы".

В материале приводятся слова пресс-секретаря, представителя ЕС по иностранным делам Хосепа Боррелля, который сообщил, что Европейский союз находится в процессе оценки последствий данного решения, и что независимость и свобода СМИ имеют наивысший приоритет.

Также сайт процитировал и председателя Национального союза журналистов Украины Сергея Томиленко, который отметил, что вина владельца телеканалов и их сотрудников не была доказана в судебном порядке.

"Около 1300 работников СМИ лишены доступа к своим зрителям и лишены права заниматься своей профессией. При этом судебного решения о том, что они совершили действия, наносящие вред государству – нет", – сказал Томиленко.

Ранее председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что причина падения рейтинга действующего Президента и его партии не в работе телеканалов, а в нежелании действующей власти решать проблемы, которые больше всего волнуют простых украинцев.

"Каждый день простые люди, беря в руки платежки за коммунальные услуги, не получая помощи в предупреждении коронавируса, сидя дома из-за бессмысленного локдауна, лишаясь права свободно говорить на родном языке, понимают – их цинично обманули и продолжают обманывать", – резюмировал Виктор Медведчук.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
Просмотры: 174

Все по теме:

Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Россияне пытались выкрасть командующего ССО Украины: подробности провального похищения генерала Лунёва
02 Обнародованы фотографии с места взрыва на Донбассе, где 14 февраля погибли украинские военные (фото)
03 У Зеленского заняли жесткую позицию в отношении МВФ из-за отсрочки нового кредита
04 "Чтоб вы сдохли, бандерлоги долбанные": проректор харьковского университета в соцсетях стал на защиту школы имени Жукова
05 "Люблю тебя неистово": Мишина и Эллерт чувственно поздравили друг друга с днем святого Валентина (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
У Зеленского заняли жесткую позицию в отношении МВФ из-за отсрочки нового кредита
У Зеленского заняли жесткую позицию в отношении МВФ из-за отсрочки нового кредита
В МИД ответили Андрею Богдану по поводу шантажа умершего посла в Китае
В МИД ответили Андрею Богдану по поводу шантажа умершего посла в Китае
Сильный ветер и снегопады не утихают уже четвертые сутки: на Прикарпатье замело дороги к полусотне сел (видео)
Сильный ветер и снегопады не утихают уже четвертые сутки: на Прикарпатье замело дороги к полусотне сел (видео)
Украина за год потеряла почти 300 тысяч жителей: что не так с нашей демографией
Украина за год потеряла почти 300 тысяч жителей: что не так с нашей демографией
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь