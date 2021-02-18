Ивано-Франковская область сохраняет печальное лидерство: Минздрав обновил данные по коронавирусу

В Украине по состоянию на утро 18 февраля диагностировали еще 6 237 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 413 детей и 276 медработников.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

В течение суток от COVID-19 умерли 163 человека, еще 5 225 выздоровели. Было проведено 64 688 тестирования на коронавирус. Из них методом ПЦР - 28 941, методом ИФА - 15 056, исследований экспресс-тестами на антиген - 20 691.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (799), Винницкой (514), Закарпатской (500), Житомирской (438) и Черновицкой (436) областях. В Киеве выявили 513 случаев болезни.

Коронавирус в областях

г. Киев — 513 случаев;

Винницкая область — 514 случай;

Волынская область — 163 случая;

Днепропетровская область —205 случаев;

Донецкая область — 171 случай;

Житомирская область — 438 случаев;

Закарпатская область — 500 случаев;

Запорожская область — 88 случаев;

Ивано-Франковская область — 799 случаев;

Киевская область — 231 случай;

Кировоградская область — 31 случай;

Луганская область — 34 случая;

Львовская область — 300 случаев;

Николаевская область — 119 случаев;

Одесская область — 201 случай;

Полтавская область — 156 случаев;

Ровенская область — 167 случаев;

Сумская область — 194 случаев;

Тернопольская область — 215 случаев;

Харьковская область — 289 случаев;

Херсонская область — 44 случая;

Хмельницкая область — 202 случая;

Черкасская область — 140 случаев;

Черновицкая область — 436 случаев;

Черниговская область — 87 случаев.

Следует отметить, что с начала пандемии в Украине выявили 1 287 141 случай коронавируса, 24 852 больных умерло, а 1 134 120 человек выздоровели.

Напомним, 17 февраля выявили 4 286 новых случаев болезни, днем ранее, 16 февраля, коронавирус диагностировали 3 143 пациентам.

Кабмин принял решение к возвращению к адаптивному карантину. Украину вновь разделили на четыре карантинные зоны: "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" в зависимости от эпидемической ситуации.