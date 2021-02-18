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Четверг, 18.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Ивано-Франковская область сохраняет печальное лидерство: Минздрав обновил данные по коронавирусу

Ивано-Франковская область сохраняет печальное лидерство: Минздрав обновил данные по коронавирусу
08:32 Сегодня Телеграф Фото: facebook

В Украине по состоянию на утро 18 февраля диагностировали еще 6 237 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 413 детей и 276 медработников.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

В течение суток от COVID-19 умерли 163 человека, еще 5 225 выздоровели. Было проведено 64 688 тестирования на коронавирус. Из них методом ПЦР - 28 941, методом ИФА - 15 056, исследований экспресс-тестами на антиген - 20 691.

Статистика коронавируса 18.02.2021

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (799), Винницкой (514), Закарпатской (500), Житомирской (438) и Черновицкой (436) областях.  В Киеве выявили 513 случаев болезни.

Коронавирус в областях

г. Киев — 513 случаев;
Винницкая область — 514 случай;
Волынская область — 163 случая;
Днепропетровская область —205 случаев;
Донецкая область — 171 случай;
Житомирская область — 438 случаев;
Закарпатская область — 500 случаев;
Запорожская область — 88 случаев;
Ивано-Франковская область — 799 случаев;
Киевская область — 231 случай;
Кировоградская область — 31 случай;
Луганская область — 34 случая;
Львовская область — 300 случаев;
Николаевская область — 119 случаев;
Одесская область — 201 случай;
Полтавская область — 156 случаев;
Ровенская область — 167 случаев;
Сумская область — 194 случаев;
Тернопольская область — 215 случаев;
Харьковская область — 289 случаев;
Херсонская область — 44 случая;
Хмельницкая область — 202 случая;
Черкасская область — 140 случаев;
Черновицкая область — 436 случаев;
Черниговская область — 87 случаев. 

Следует отметить, что с начала пандемии в Украине выявили 1 287 141 случай коронавируса, 24 852 больных умерло, а 1 134 120 человек выздоровели.

Напомним, 17 февраля выявили 4 286 новых случаев болезни, днем ранее, 16 февраля, коронавирус диагностировали 3 143  пациентам.

Кабмин принял решение к возвращению к адаптивному карантину. Украину вновь разделили на четыре карантинные зоны: "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" в зависимости от эпидемической ситуации.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Минздрав, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.
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