Украина может получить индийскую вакцину от COVID-19: что о ней известно

Украина может получить в ближайшее время вакцины производства Serum Institute India.

Об этом сообщило посольство Индии в Украине в Фейсбук.

"В ближайшее время из Индии в Украину будет доставлен первый транш в размере 500 тысяч доз произведенной в Индии вакцины CoviShield, созданной Serum Institute India. Эти вакцины позволят Украине начать кампанию общественной вакцинации по всей стране", - указано в сообщении.

Также в посольстве Индии отмечают, что Украина будет одной из первых стран, которые получат их вакцину от COVID-19.

Стоит отметить, что средство CoviShield является все той же вакциной AstraZeneca, разработанной Оксфордским университетом, но выпускающейся на мощностях индийской SII и производимой для местного рынка.

При этом публикаций результатов завершающей фазы испытаний именно CoviShield пока еще нет.

Как сообщалось ранее, в Ивано-Франковской области усиливают меры по борьбе с распространением Covid-19. Местные власти заявили об ужесточении карантина с 22 февраля.