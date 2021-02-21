"Это не AstraZeneca, а какая-то реплика": видео отгрузки вакцины от коронавируса для Украины обсуждают в сети

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов похвастался первой поставкой вакцин от коронавируса CoviShield из Индии.

Об этом он написал у себя в Фейсбук и выложил соответствующее видео.

"500 тысяч доз вакцины едут в Украину, а далее будут распределяться между регионами согласно плана Минздрава", - написал он.

Степанов указал, что сейчас вакцины транспортируются в Мумбаи, а далее через Стамбул попадут в Украину.

Вакцина CoviShield являются все той же вакциной AstraZeneca, разработки Оксфордского университета, но произведенной на мощностях индийского Serum Institute. Степанов указал, что она была переквалифицирована ВОЗ и рекомендована для экстренного использования.

Впрочем, пользователи сети отнеслись к новости о поставках индийской вакцины с опаской.

Как сообщалось ранее, о поставках вакцины CoviShield в Украину ранее сообщили в посольстве Индии.