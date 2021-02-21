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"Это не AstraZeneca, а какая-то реплика": видео отгрузки вакцины от коронавируса для Украины обсуждают в сети

"Это не AstraZeneca, а какая-то реплика": видео отгрузки вакцины от коронавируса для Украины обсуждают в сети
Обновлено 16:59 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов похвастался первой поставкой вакцин от коронавируса CoviShield из Индии. 

Об этом он написал у себя в Фейсбук и выложил соответствующее видео. 

"500 тысяч доз вакцины едут в Украину, а далее будут распределяться между регионами согласно плана Минздрава", - написал он. 

Степанов указал, что сейчас вакцины транспортируются в Мумбаи, а далее через Стамбул попадут в Украину. 

Вакцина CoviShield являются все той же вакциной AstraZeneca, разработки Оксфордского университета, но произведенной на мощностях индийского Serum Institute. Степанов указал, что она была переквалифицирована ВОЗ и рекомендована для экстренного использования. 

Впрочем, пользователи сети отнеслись к новости о поставках индийской вакцины с опаской.

В Украину идет первая партия вакцин CoviShield - реакция сети

Как сообщалось ранее, о поставках вакцины CoviShield в Украину ранее сообщили в посольстве Индии. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Все по теме:

Минздрав, Вакцины, Максим Степанов, Covid-19, AstraZeneca, CoviShield.
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