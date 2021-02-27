Врач указал на неудобные моменты с вакцинацией от коронавируса

Киевский врач Евгений Дубровский объяснил, почему сотрудники медучреждений не спешат на вакцинацию.

Об этом он написал у себя в Фейсбук.

"Конечно, очень приятно, когда в первую очередь подумали о медработников. Это выглядит благородно и, на первый взгляд, рационально. Медики на передовой, и им первым нужна защита. Но. Большое "но", - написал он.

Он предположил, что большинство медиков уже переболели, особенно медперсонал, работающий с больными COVID-19, сотрудники экстренной медпомощи и семейные врачи. Тех же, кто еще не успел, он предложил не трогать.

"Если иммунная система конкретно этих людей позволяет работать с ковидом почти целый год и не болеть ... Зачем ее трогать? Такой иммунной системе нужно лишь удивиться и порадоваться за медработников. Их надо вакцинировать? С какой целью?", - написал он.

При этом он отметил, что медики, которые еще не болели и имеют сопутствующие болезни, однозначно нуждаются в вакцине.

Дубровский подчеркнул, что организаторы программы сделали все, чтобы вакцине не доверяли. В частности он выразил сомнение в индийской CoviShield.

"Что это за вакцина? Почему Украина получила не брендовые, более или менее проверенные и внедренные в мире вакцины, а что-то неизвестное? Почему регистрация состоялась с нарушениями действующего законодательства? Почему обязательства на этот продукт оформлен на некоего студента индуса? На сколько добровольцах испытания, лишь на 1-1,5 тысячах? Проверяли вакцину на группе пожилых людей?", - спросил он.

Врач подчеркнул, что CoviShield может быть нормальной и безопасной вакциной, но убедится в этом нет возможности. По его словам, медики антипрививочниками никогда не были, но им нужно быть убежденными в том, что завезенный продукт является безопасным.

"А делают вокруг у нас все так, чтобы прививочной программе не доверяли", - подытожил он.

Как сообщалось ранее, 26 февраля, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о некоторых случаях побочных эффектов после вакцинации от коронавируса.