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Суббота, 27.02.2021
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Врач указал на неудобные моменты с вакцинацией от коронавируса

Врач указал на неудобные моменты с вакцинацией от коронавируса
Обновлено 14:34 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Киевский врач Евгений Дубровский объяснил, почему сотрудники медучреждений не спешат на вакцинацию. 

Об этом он написал у себя в Фейсбук. 

"Конечно, очень приятно, когда в первую очередь подумали о медработников. Это выглядит благородно и, на первый взгляд, рационально. Медики на передовой, и им первым нужна защита. Но. Большое "но", - написал он. 

Он предположил, что большинство медиков уже переболели, особенно медперсонал, работающий с больными COVID-19, сотрудники экстренной медпомощи и семейные врачи. Тех же, кто еще не успел, он предложил не трогать. 

"Если иммунная система конкретно этих людей позволяет работать с ковидом почти целый год и не болеть ... Зачем ее трогать? Такой иммунной системе нужно лишь удивиться и порадоваться за медработников. Их надо вакцинировать? С какой целью?", - написал он. 

При этом он отметил, что медики, которые еще не болели и имеют сопутствующие болезни, однозначно нуждаются в вакцине. 

Дубровский подчеркнул, что организаторы программы сделали все, чтобы вакцине не доверяли. В частности он выразил сомнение в индийской CoviShield. 

"Что это за вакцина? Почему Украина получила не брендовые, более или менее проверенные и внедренные в мире вакцины, а что-то неизвестное? Почему регистрация состоялась с нарушениями действующего законодательства? Почему обязательства на этот продукт оформлен на некоего студента индуса? На сколько добровольцах испытания, лишь на 1-1,5 тысячах? Проверяли вакцину на группе пожилых людей?", - спросил он. 

Врач подчеркнул, что CoviShield может быть нормальной и безопасной вакциной, но убедится в этом нет возможности. По его словам, медики антипрививочниками никогда не были, но им нужно быть убежденными в том, что завезенный продукт является безопасным. 

"А делают вокруг у нас все так, чтобы прививочной программе не доверяли", - подытожил он. 

Как сообщалось ранее, 26 февраля, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о некоторых случаях побочных эффектов после вакцинации от коронавируса.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Все по теме:

Вакцины, Вакцинация, Коронавирус, Covid-19, Евгений Дубровский.
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