В Украине рекордный за 2021 год всплеск COVID-19: заболевших вдвое больше, чем выздоровевших

В Украине за прошедшие сутки медики зафиксировали 10 057 случаев заболевания коронавирусом. Такое суточное количество случаев COVID-19 вдвое превышает количество выздоровевших за сутки и в последний раз фиксировалось еще в 2020 году.
Об этом сообщил глава украинского Минздрава Максим Степанов в отчете 4 марта.
Стоит отметить, что в Украине последний раз фиксировали более 10 тыс случаев в 2020 году, 25 декабря, когда за сутки 11035 человек заболели COVID-19.
Таким образом на территории Украины за последние 24 часа:
При этом, с начала распространения эпидемии в стране погибли уже 26 591 человек, заболели 1 374 762 человека, а выздороветь удалось 1 186 873 пациентам.
В то же время, с начала прошедших суток самые высокие показатели заболеваемости фиксируют в ряде областей Украины:
Напомним, что ранее в Институте молекулярной биологии и генетики рассказали о результатах исследований по лечению коронавируса стволовыми клетками.