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Четверг, 04.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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В Украине рекордный за 2021 год всплеск COVID-19: заболевших вдвое больше, чем выздоровевших

В Украине рекордный за 2021 год всплеск COVID-19: заболевших вдвое больше, чем выздоровевших
08:33 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В Украине за прошедшие сутки медики зафиксировали 10 057 случаев заболевания коронавирусом. Такое суточное количество случаев COVID-19 вдвое превышает количество выздоровевших за сутки и в последний раз фиксировалось еще в 2020 году. 

Об этом сообщил глава украинского Минздрава Максим Степанов в отчете 4 марта.

Стоит отметить, что в Украине последний раз фиксировали более 10 тыс случаев в 2020 году, 25 декабря, когда за сутки 11035 человек заболели COVID-19.

коронавирус

Таким образом на территории Украины за последние 24 часа:

  • 3271 человека госпитализировали,
  • 194 человека умерли от болезни,
  • 4837 пациентов смогли выздороветь,
  • 83086 тестов совершили (ПЦР тестов 38068).

При этом, с начала распространения эпидемии в стране погибли уже 26 591 человек, заболели 1 374 762 человека, а выздороветь удалось 1 186 873 пациентам.

В то же время, с начала прошедших суток самые высокие показатели заболеваемости фиксируют в ряде областей Украины:

  • Житомирская область - 888,
  • город Киев с его 868 случаями,
  • Винницкая область с 827 случаями,
  • Ивано-Франковская область насчитывает 776 случаев заболевания,
  • Закарпатская область - 679 человек,
  • Черновицкая область - 626 случаев COVID-19.

Напомним, что ранее в Институте молекулярной биологии и генетики рассказали о результатах исследований по лечению коронавируса стволовыми клетками.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Коронавирус, Covid-19.
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