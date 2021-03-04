В Украине рекордный за 2021 год всплеск COVID-19: заболевших вдвое больше, чем выздоровевших

В Украине за прошедшие сутки медики зафиксировали 10 057 случаев заболевания коронавирусом. Такое суточное количество случаев COVID-19 вдвое превышает количество выздоровевших за сутки и в последний раз фиксировалось еще в 2020 году.

Об этом сообщил глава украинского Минздрава Максим Степанов в отчете 4 марта.

Стоит отметить, что в Украине последний раз фиксировали более 10 тыс случаев в 2020 году, 25 декабря, когда за сутки 11035 человек заболели COVID-19.

Таким образом на территории Украины за последние 24 часа:

3271 человека госпитализировали,

194 человека умерли от болезни,

4837 пациентов смогли выздороветь,

83086 тестов совершили (ПЦР тестов 38068).

При этом, с начала распространения эпидемии в стране погибли уже 26 591 человек, заболели 1 374 762 человека, а выздороветь удалось 1 186 873 пациентам.

В то же время, с начала прошедших суток самые высокие показатели заболеваемости фиксируют в ряде областей Украины:

Житомирская область - 888,

город Киев с его 868 случаями,

Винницкая область с 827 случаями,

область с 827 случаями, Ивано-Франковская область насчитывает 776 случаев заболевания,

Закарпатская область - 679 человек,

Черновицкая область - 626 случаев COVID-19.

Напомним, что ранее в Институте молекулярной биологии и генетики рассказали о результатах исследований по лечению коронавируса стволовыми клетками.