Под Днепром произошло ЧП со школьницей: девочку едва удалось спасти

Под Днепром, в Каменском, в четверг, 4 марта, 12-летняя девочка наглоталась лекарства, выпив около 30 таблеток спазмолитика.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Х*евое Каменское".

Ребенка обнаружили на остановке общественного транспорта по улице Ивана Франко, на правом берегу. Ее госпитализировали в больницу, где школьнице сделали промывание желудка и стабилизировали ее состояние.

После этого ее транспортировали в больницу Днепра. Всю ночь врачи боролись за жизнь девочки. По словам директора клиники Алексея Власова, девочка попала в реанимацию в очень тяжелом состоянии, но сейчас ребенку жизни ребенка ничего не угрожает.

Напомним, это уже седьмой случай отравления таблетками среди подростков в Украине.

Так, во вторник, 16 февраля, в Боярке Киевской области две семиклассницы отравились "Дротаверином". На перемене они пошли в аптеку, купили и выпили по 40 таблеток. Одна из девочек умерла, вторая - попала в больницу.

А в среду, 17 февраля, таблеток прямо в школе наглотались две восьмиклассницы в Умани. Они выпили по 10 таблеток "Дротаверина".

В четверг, 18 февраля, в Киеве 15-летний подросток наглотался таблеток прямо у себя дома, его госпитализировали в "Охматдет". Что выпил подросток в Киеве – пока неизвестно.

Во вторник, 23 февраля, в Доброполье (Донецкая область) 15-летняя школьница наглоталась таблеток, которые взяла из аптечки матери, чтобы не идти в школу.

В субботу, 27 февраля, в Сумах две 16-летние девочки отравились таблетками от простуды. Подростков госпитализировали в областную детскую больницу.

А в среду, 3 марта, в Калуше Ивано-Франковской области школьницы из лицеев наглотались таблеток, выпив 115 штук парацетамола на двоих. Их экстренно госпитализировали в городскую больницу.