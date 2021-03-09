Как записаться на вакцинацию от коронавируса: появилась наглядная инструкция

Для того чтобы вакцинироваться от коронавируса в Украине, нужно зарегистрироваться в онлайн очереди.

"Телеграф" составил детальную инструкцию в виде инфографики, как это можно сделать, даже не выходя из дома.

Так, стать в очередь на вакцинацию можно тремя способами:

через сайт

с помощью смартфона

позвонив в специальный контакт-центр

В первых двух случаях необходимо воспользоваться приложением "Дія", в третьем – позвонить по номеру "горячей линии". Из персональных данных, которые предстоит озвучить или внести в соответствующую форму – данные паспорта и индификационного кода.

Также необходимо выбрать место для вакцинации, удобное по местоположению для вас. После того, как регистрация будет пройдена успешно, необходимо дождаться обратной связи, в ходе которой будет сообщено, когда будет произведена прививка от COVID-19.

Как сообщал "Телеграф", даже публичная вакцинация президента Владимира Зеленского и других топ-чиновников не очень изменила отношение украинцев к вакцинации. Опрос "Телеграфа" показал распределение тех кто "за" и "против" примерно пополам.