В Украине резко возросло число смертей и госпитализаций: обстановка с COVID-19 в Украине на 11 марта

На утро 11 марта украинские медики зарегистрировали 9084 человек, заболевших коронавирусом. При этом, за сутки в разы возросло количество госпитализаций и смертей.

Об этом сообщил украинский глава Минздрава Максим Степанов.

Стоит отметить, что в сравнении с данными 10 марта (1 904 госпитализаций и 219 умерших), - в четверг эти числа уже равняются 4250 и 262 соответственно.

Согласно данным минздрава за прошедшие 24 часа в Украине:

4250 граждан госпитализировали,

262 пациента умерли от коронавируса,

побороли болезнь 5330 человек,

прошли тестирование ПЦР методом 47365 украинцев.

В свою очередь, с начала распространения заболевания по стране уже успели умереть 27 685 человек, заразились 1 425 522 гражданина, а побороли болезнь 1 210 246 пациентов.

Области с наибольшими показателями заболеваемости, список:

853 человека насчитал город Киев,

Винницкая область - 659 граждан,

на Львовщине зафиксировали 600 случаев заболевания,

588 пациентов заразились коронавирусом в Одесской области,

в Черновицкой области 587 украинцев подхватили COVID-19.

Напомним, что 11 марта в Ивано-Франковске запустят еще один госпиталь для больных коронавирусом.