В Украине резко возросло число смертей и госпитализаций: обстановка с COVID-19 в Украине на 11 марта

На утро 11 марта украинские медики зарегистрировали 9084 человек, заболевших коронавирусом. При этом, за сутки в разы возросло количество госпитализаций и смертей.
Об этом сообщил украинский глава Минздрава Максим Степанов.
Стоит отметить, что в сравнении с данными 10 марта (1 904 госпитализаций и 219 умерших), - в четверг эти числа уже равняются 4250 и 262 соответственно.
Согласно данным минздрава за прошедшие 24 часа в Украине:
В свою очередь, с начала распространения заболевания по стране уже успели умереть 27 685 человек, заразились 1 425 522 гражданина, а побороли болезнь 1 210 246 пациентов.
Области с наибольшими показателями заболеваемости, список:
Напомним, что 11 марта в Ивано-Франковске запустят еще один госпиталь для больных коронавирусом.