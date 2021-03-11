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Четверг, 11.03.2021
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В Украине резко возросло число смертей и госпитализаций: обстановка с COVID-19 в Украине на 11 марта

В Украине резко возросло число смертей и госпитализаций: обстановка с COVID-19 в Украине на 11 марта
Обновлено 08:28 Сегодня Телеграф

На утро 11 марта украинские медики зарегистрировали 9084 человек, заболевших коронавирусом. При этом, за сутки в разы возросло количество госпитализаций и смертей.

Об этом сообщил украинский глава Минздрава Максим Степанов.

Стоит отметить, что в сравнении с данными 10 марта (1 904 госпитализаций и 219 умерших), - в четверг эти числа уже равняются 4250 и 262 соответственно.

Согласно данным минздрава за прошедшие 24 часа в Украине:

  • 4250 граждан госпитализировали,
  • 262 пациента умерли от коронавируса,
  • побороли болезнь 5330 человек,
  • прошли тестирование ПЦР методом 47365 украинцев.

В свою очередь, с начала распространения заболевания по стране уже успели умереть 27 685 человек, заразились 1 425 522 гражданина, а побороли болезнь 1 210 246 пациентов.

Области с наибольшими показателями заболеваемости, список:

  • 853 человека насчитал город Киев,
  • Винницкая область - 659 граждан,
  • на Львовщине зафиксировали 600 случаев заболевания,
  • 588 пациентов заразились коронавирусом в Одесской области,
  • в Черновицкой области 587 украинцев подхватили COVID-19.

Напомним, что 11 марта в Ивано-Франковске запустят еще один госпиталь для больных коронавирусом.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Коронавирус, Covid-19.
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