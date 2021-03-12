Год со дня объявления карантина из-за коронавируса в Украине: плюсы и минусы вынужденной изоляции

Год назад 12 марта, спустя девять дней после выявления коронавируса у первого инфицированного Александра Самборского, в Украине объявили общенациональный карантин.

"Телеграф" решил напомнить, как изменилась жизнь украинцев за эти 365 дней.

Так, за этот год мы все научились соблюдать масочный режим, многие перешли на удаленную работу, встречи онлайн с друзьями стали уже не редкостью, а обычным явлением, которое, скорее всего надолго теперь укоренилось в нашей жизни.

То же касается и учебы, а также расчетов – большинство украинцев выбирают меньше контактов и экономию времени. Тратить деньги мы также научились онлайн. Правда, такое ограничение в реальном общении не могло "не аукнуться" на психике. Многие уже давно почувствовали депрессивные нотки в своем настроении, а некоторые даже не ноты, а целую мелодию.

Также "Телеграф" составил временной путеводитель по датам карантинных ограничений из-за коронавируса в Украине.

Как сообщал "Телеграф", на утро пятницы, 12 марта, в Украине зафиксировали 12946 новых случаев коронавируса, что на 3862 больных больше, чем сутки ранее. При этом выздоровели на 700 украинцев меньше, чем на утро четверга, 11 марта.