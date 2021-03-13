Вакцинация от коронавируса в Украине: какие существуют противопоказания и "побочки" (инфографика)

В Министерстве здравоохранения Украины обнародовали памятку относительно противопоказаний к вакцинации, а также напомнили о возможных побочных эффектах.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Фейсбук.
Стоит отметить, что вся информация ниже касается вакцин Covishield/AstraZeneca.
Проходить вакцинацию не рекомендуется людям, которые:
Среди побочных эффектов наблюдаются:
В Минздраве подчеркивают, что такие реакции являются нормальными и обычно проходят спустя несколько дней после вакцинации.
Также в ведомстве напомнили, что перед прививкой проводится медосмотр пациентов, но призвали уведомлять врачей о возможных аллергических реакциях, возникших ранее.
Как сообщалось ранее, Украина может столкнуться со вторым пиком заболеваемости коронавирусом уже в апреле или мае, а потому не исключена вероятность введения еще одного локдауна.