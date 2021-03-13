Вакцинация от коронавируса в Украине: какие существуют противопоказания и "побочки" (инфографика)

В Министерстве здравоохранения Украины обнародовали памятку относительно противопоказаний к вакцинации, а также напомнили о возможных побочных эффектах.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Фейсбук.

Стоит отметить, что вся информация ниже касается вакцин Covishield/AstraZeneca.

Проходить вакцинацию не рекомендуется людям, которые:

наблюдали острую аллергическую реакцию на предыдущую дозу вакцины;

имеют гиперчувствительность к одному из компонентов вакцины;

болеют ОРЗ.

Среди побочных эффектов наблюдаются:

покраснения и боль в месте укола;

лихорадка;

головная или мышечная боль;

увеличение лимфоузлов;

тошнота;

утомляемость;

бессонница.

В Минздраве подчеркивают, что такие реакции являются нормальными и обычно проходят спустя несколько дней после вакцинации.

Также в ведомстве напомнили, что перед прививкой проводится медосмотр пациентов, но призвали уведомлять врачей о возможных аллергических реакциях, возникших ранее.

Как сообщалось ранее, Украина может столкнуться со вторым пиком заболеваемости коронавирусом уже в апреле или мае, а потому не исключена вероятность введения еще одного локдауна.