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Понедельник, 15.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Справки о вакцинации от коронавируса украинцам будут давать бесплатно

Справки о вакцинации от коронавируса украинцам будут давать бесплатно
Обновлено 15:32 Сегодня Телеграф

Если гражданину Украины понадобится свидетельство о прохождении вакцинации, то он сможет получить его "в два клика".

Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, в комментарии "Коронавірус інфо".

По словам Ляшко, в международных медико-санитарных правилах четко прописаны правила к оформлению свидетельства о вакцинации и Украина не станет вводить никаких других "иммунных паспортов". 

При необходимости предоставления какого-либо документа о прохождении вакцинации, например при пересечении границы, любой украинец сможет получить такой документ бесплатно и "в два клика".

Вместе с тем, он подчеркнул, что вводить и требовать подобную справку сейчас не стоит. 

"Я полностью разделяю мнение председателя Европейского регионального бюро ВОЗ Ганса Клюге, который публично предостерегает Еврокомиссию от планов ввести документы о вакцинации против COVID-19",- отметил Ляшко. 

Как сообщалось ранее, на понедельник, 15 марта, в Украине зафиксировано 6 792 новых случая заражения коронавирусом.

Согласно прогнозам, второй пик заболеваемости COVID-19 придется на апрель или май, из-за чего в Украине допускают вероятность введения нового локдауна.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Виктор Ляшко, Коронавирус, Covid-19.
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