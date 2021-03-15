Главный санитарный врач Ляшко заразился COVID-19 после вакцинации

Главный санитарный врач Виктор Ляшко, недавно сделавший прививку от коронавируса, заразился COVID-19.

Об этом он сообщил на своей странице Facebook-странице.

"Получил положительный ПЦР на ковид. Попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован. Как показывает анализ данных клинических исследований, эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22 по 90 день. Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением", - отметил Ляшко, предугадывая вопросы о заражении коронавирусом, несмотря на вакцинацию.

Главный санитарный врач добавил, что у него был только 13 день после прививки, когда появились симптомы, поэтому "зрада" отменяется.

"Но я уверен, что именно благодаря вакцинации течение болезни пройдет без осложнений и вскоре смогу вернуться к работе!", - отметил заместитель министра здравоохранения.

Как сообщал "Телеграф", ранее по состоянию на понедельник, 15 марта, в Украине зафиксировано 6 792 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, что на 2 220 меньше, чем сутки ранее. При этом были госпитализированы почти 2,5 тыс. человек, выздоровели почти 3,5 тыс. человек.