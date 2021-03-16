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Вторник, 16.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Вакцинировать от коронавируса в Украине будут по-новому: что изменится

Вакцинировать от коронавируса в Украине будут по-новому: что изменится
16:26 Сегодня Телеграф

В Украине решили охватить индийской вакциной от коронавируса Covid-19 "CoviShield" больше людей путем продления срока до второй прививки с 28 дней до 3 месяцев.

Об этом во вторник, 16 марта, заявил член Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) Федор Лапий, сообщает LIGA.net.

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"Принято решение максимально вакцинировать одной дозой "астры" (вакцины Oxford-AstraZeneca – ред.). Это даст нам возможность применить 250 тысяч доз – тех, которые были зарезервированы для второй дозы ", – сказал Лапий.

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Он уточнил, что корректировка схемы не касается других антикоронавирусных вакцин, которые получит Украина.

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Как сообщал "Телеграф", во вторник, 23 февраля в Борисполе приземлился самолет с первой партией вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca производства индийской SII.

Для экстренного медицинского применения в Украине ее одобрили 22 февраля.

Первым вакцинированным от коронавируса в Украине стал врач-реаниматолог из Черкасс Евгений Горенко. После прививки Горенко озвучил причины, по которым считает вакцинацию необходимой

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Вакцинация, Коронавирус, Интервал, Covid-19, CoviShield, вторая привика.
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