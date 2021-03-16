Вакцинировать от коронавируса в Украине будут по-новому: что изменится

В Украине решили охватить индийской вакциной от коронавируса Covid-19 "CoviShield" больше людей путем продления срока до второй прививки с 28 дней до 3 месяцев.

Об этом во вторник, 16 марта, заявил член Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) Федор Лапий, сообщает LIGA.net.

"Принято решение максимально вакцинировать одной дозой "астры" (вакцины Oxford-AstraZeneca – ред.). Это даст нам возможность применить 250 тысяч доз – тех, которые были зарезервированы для второй дозы ", – сказал Лапий.

Он уточнил, что корректировка схемы не касается других антикоронавирусных вакцин, которые получит Украина.

Как сообщал "Телеграф", во вторник, 23 февраля в Борисполе приземлился самолет с первой партией вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca производства индийской SII.

Для экстренного медицинского применения в Украине ее одобрили 22 февраля.

Первым вакцинированным от коронавируса в Украине стал врач-реаниматолог из Черкасс Евгений Горенко. После прививки Горенко озвучил причины, по которым считает вакцинацию необходимой.