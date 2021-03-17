Скачать
Среда, 17.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Субсидий для всех не хватит. Почему в бюджете нет денег и что делать простым украинцам
Субсидий для всех не хватит. Почему в бюджете нет денег и что делать простым украинцам
Первый человек в Украине получил уже две дозы вакцины от коронавируса
Первый человек в Украине получил уже две дозы вакцины от коронавируса
"Взгляд с Банковой": почему шоу Юлии Мендель в таком виде - пустая трата времени и бюджета
"Взгляд с Банковой": почему шоу Юлии Мендель в таком виде - пустая трата времени и бюджета
Совсем не похоже на март: разбушевавшаяся в Украине метель попала на фото и видео
Совсем не похоже на март: разбушевавшаяся в Украине метель попала на фото и видео

Приходится использовать дорогостоящие препараты: медик рассказала, как изменилась борьба с коронавирусом

Приходится использовать дорогостоящие препараты: медик рассказала, как изменилась борьба с коронавирусом
Обновлено 14:53 Сегодня Телеграф

Лечение COVID-19 становиться все более дорогостоящим, а среди пациентов все больше детей и молодежи. Всему виной постоянна мутация вируса.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала главная медицинская сестра Новоград-Волынского территориального медицинского объединения Татьяна Мартыневич.

По словам медика, во время первой волны вакцинации из 900 ее сотрудников на прививку согласились около дюжины врачей. Дело в том, что судя по новым пациентам, это уже не тот коронавирус, против которого создавались прививки. Симптомы многих больных отличаются от предыдущих волн COVID-19.

 "Есть такое предположение, что уже два вируса распространяются или он мутировал. Поэтому пациенты поступают с более тяжелой формой заболевания. Если они раньше шли на двух антибиотиках, то сейчас приходится подключать очень дорогостоящие препараты", - говорит Мартыневич.

Названы 4 группы людей, тяжело переносящих коронавирус

Стоит отметить, при коронавирусе сильно повышается свертываемость крови. Поэтому пациентам выдают кроверазжижающие препараты, а также препараты, которые применяют люди с ревматическими болезнями.

Также медик указала, что в последнее время стали поступать совсем молодые пациенты и даже дети, чего ранее не наблюдалось.

Напомним, доктор медицинских наук Ольга Голубовская показала рентгенограмму 18-летнего пациента.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
Просмотры: 74

Все по теме:

Лечение, Коронавирус, Мутация вируса, Covid-19, Татьяна Мартыневич.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Как только откроются границы, уедут все вменяемые специалисты": Черняк озвучил нерадостный прогноз для Украины
02 "Кого мы собрались возвращать?": первый мэр Севастополя дал прогноз по деоккупации Крыма
03 Мать 8-летней модели нарушила молчание и ответила, живет ли ее дочь с 13-летним блогером
04 Паники уже нет, помочь всем не получится: волонтер рассказала о ситуации с коронавирусом в Одессе
05 Еле стоит на ногах: в России рассказали о "болезни" Путина и его двойниках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В желтой зоне остались только четыре области: в Украине расширили границы жесткого карантина (карта)
В желтой зоне остались только четыре области: в Украине расширили границы жесткого карантина (карта)
Львов уходит на жесткий карантин: сроки и список ограничений
Львов уходит на жесткий карантин: сроки и список ограничений
В Дании собрались строить еще одну ветку путинского газопровода: озвучены сроки
В Дании собрались строить еще одну ветку путинского газопровода: озвучены сроки
Еле стоит на ногах: в России рассказали о &quot;болезни&quot; Путина и его двойниках
Еле стоит на ногах: в России рассказали о "болезни" Путина и его двойниках
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь