Приходится использовать дорогостоящие препараты: медик рассказала, как изменилась борьба с коронавирусом

Лечение COVID-19 становиться все более дорогостоящим, а среди пациентов все больше детей и молодежи. Всему виной постоянна мутация вируса.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала главная медицинская сестра Новоград-Волынского территориального медицинского объединения Татьяна Мартыневич.

По словам медика, во время первой волны вакцинации из 900 ее сотрудников на прививку согласились около дюжины врачей. Дело в том, что судя по новым пациентам, это уже не тот коронавирус, против которого создавались прививки. Симптомы многих больных отличаются от предыдущих волн COVID-19.

"Есть такое предположение, что уже два вируса распространяются или он мутировал. Поэтому пациенты поступают с более тяжелой формой заболевания. Если они раньше шли на двух антибиотиках, то сейчас приходится подключать очень дорогостоящие препараты", - говорит Мартыневич.

Стоит отметить, при коронавирусе сильно повышается свертываемость крови. Поэтому пациентам выдают кроверазжижающие препараты, а также препараты, которые применяют люди с ревматическими болезнями.

Также медик указала, что в последнее время стали поступать совсем молодые пациенты и даже дети, чего ранее не наблюдалось.

Напомним, доктор медицинских наук Ольга Голубовская показала рентгенограмму 18-летнего пациента.