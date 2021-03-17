Минобразования решило облегчить школьникам жизнь на фоне COVID-19

В Украине учеников 4 и 9 классов освободили от прохождения государственной итоговой аттестации в 2020/2021 учебном году.

Об этом сообщает Министерство образования в Facebook.

"Решение принято в связи с установлением для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режима чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении, где в качестве чрезвычайной ситуации имеется ввиду пандемия коронавируса в Украине.

Основанием для отмены проведения итоговой аттестации стал пунктом 6 раздела IV Порядка проведения ГИА. Ним установлено, что соискатели образования, проживающие в зоне чрезвычайной ситуации природного и техногенного происхождения, освобождаются от аттестации по решению МОН или местных органов управления образованием.

"В соответствующем документе об образовании учащихся, освобожденных от ГИА, необходимо сделать запись "освобожден (а)", - уточняют в министерстве.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что каникулы в школах Киева начнутся раньше времени.