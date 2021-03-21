Пациенты меньше страдают нарушением сна и неврологическими расстройствами: врач подметил, как изменился коронавирус в Украине

У больных коронавирусной болезнью Covid-19 в Украине в последнее время наблюдаются изменения в протекании болезни и симптоматика.

Об этом пишет на своей странице в соцсети Facebook врач-анестезиолог Раздельнянской ЦРБ Иван Черненко.

"Если раньше пациенты с декомпенсацией поступали чаще на 8-10 сутки, когда отмечался пик ухудшения состояния, то сейчас это 5-6 сутки. Меньше стало неврологических расстройств, нарушений сна, поведения, но по-прежнему эпизоды психоэмоционального возбуждения - плохой признак, такие обычно ухудшаются", - пишет медик.

Он также отмечает, что появилось много пациентов с относительно не плохой динамикой, при которой вроде и выписывать планировали, но на 12-15 день начинается резкое ухудшение.

По словам Черненко, по-прежнему по тяжести течения лидируют пациенты с диабетом и гипотиреозом.

"Ну и возраст помолодел. Если осенью это были 70+, сейчас это 50+, а стариков тяжелых как раз меньше стало", - пишет он.

Также сейчас стало меньше в сравнении с минувшей осенью кишечной формы ковида с тошнотой, рвотой, диареей.

"В остальном же все, как и раньше", - отметил Черненко.

Как сообщалось, по состоянию на утро 21 марта в Украине зарегистрировали 11 145 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки, 4838 больных были госпитализированы, 166 больных скончались.