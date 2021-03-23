Кабмин запретил въезд в Украину без отрицательного теста на коронавирус: что важно знать о нововведении

В Украине введен запрет на въезд граждан других государств без отрицательного теста на COVID. Решение было озвучено во вторник. 23 марта, на брифинге министра здравоохранения Максима Степанова.

Такое решение правительство приняло в понедельник. 22 марта. Информация об этом опубликована на сайте Кабмина.

"Въезжающим в Украину иностранным гражданам и лицам без гражданства потребуется справка об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, вне зависимости от эпидемиологической ситуации в стране, откуда они въезжают. Тест должен быть сделан не больше чем за 72 часа до въезда", - указано в документе.

Для граждан Украины, которые возвращаются домой с территории других государств, предусмотрена проверка справки о ПЦР-тесте, сделанном не больше, чем за 48 часов до пересечения границы. Либо они обязаны будут пройти 14-дневную самоизоляцию.

Напомним, недавно в Польше заявили об отмене карантина для иностранцев, при условии наличия справки об отрицательном тесте на коронавирус. Нововведение вступило в силу с 23 января.