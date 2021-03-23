Счет пошел на часы: названа дата поставки китайской вакцины против коронавируса в Украину

Поставки в Украину китайской вакцины CoronaVac, производства Sinovac Biotech начнутся уже 25 марта.

Как сообщает "Суспільне", информацию об этом подтвердила глава отдела маркетинга компании-поставщика "Лекхим" Элеонора Мирошник.

По ее словам, компания намерена забрать и доставить первую партию вакцин 25 марта. Информация о рейсе и точном времени прибытия будет обнародована позже.

Компания "Лекхим" имеет контракт на поставку 5 миллионов доз вакцины, из них 1,9 миллиона будут приобретены по программе госзакупок.

Для применения в Украине вакцину Sinovac одобрили 9 марта.

Кроме Китая ее применяют в частности в Бразилии, Индонезии, Бангладеш и Турции. Стоит отметить, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил прививку этой вакцины в средине января.

Ранее, главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что эффективность вакцины Sinovac выше 70%.