Счет пошел на часы: названа дата поставки китайской вакцины против коронавируса в Украину

Поставки в Украину китайской вакцины CoronaVac, производства Sinovac Biotech начнутся уже 25 марта.
Как сообщает "Суспільне", информацию об этом подтвердила глава отдела маркетинга компании-поставщика "Лекхим" Элеонора Мирошник.
По ее словам, компания намерена забрать и доставить первую партию вакцин 25 марта. Информация о рейсе и точном времени прибытия будет обнародована позже.
Компания "Лекхим" имеет контракт на поставку 5 миллионов доз вакцины, из них 1,9 миллиона будут приобретены по программе госзакупок.
Для применения в Украине вакцину Sinovac одобрили 9 марта.
Кроме Китая ее применяют в частности в Бразилии, Индонезии, Бангладеш и Турции. Стоит отметить, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил прививку этой вакцины в средине января.
Ранее, главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что эффективность вакцины Sinovac выше 70%.