Мощная волна COVID-19 накроет Украину: ученые дали прогноз на начало апреля

В Украине ожидается рост количества инфицированных COVID-19. Пик заболеваний придется на начало апреля.

Об этом свидетельствуют результаты исследований Рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине при НАН Украины. Вычисления проводились с помощью модели Facebook Prophet.

По прогнозам ученых текущая волна коронавируса будет нарастать и дальше. Однако, для определения точной даты начала снижения количества заболевших необходимо использовать другую модель анализа, например SEIR.

Стоит отметить, что в анализе не учли влияние праздников и других значительных дат на рост числа заболевших. В Европе праздничные дни сильнее внесли коррективы в этот процесс. В то же время в Украине значительное влияние оказал период повышенной активности лыжного спорта на отечественных и заграничных горных курортах.

"В целом же имеющаяся в Украине тенденция роста тренда в прогнозе количества новых больных, сделанном за моделью FB Prophet, является аналогичной относительно большинства стран Европы", - отмечают ученые. Правда в ряде стран наблюдается тенденция к снижению количества инфицированных. У соседей Украины (Молдавия, Румыния и Венгрия) рост количества больных менее заметный. А если же оценивать картину в мировых масштабах, то в Бразилии и Индии рост числа больных превышает украинский показатель.

Напомним, в Украине на утро 25 марта зарегистрировано сразу два антирекорда пандемии: по количеству заболевших и умерших.