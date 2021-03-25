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Четверг, 25.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Борт с китайской вакциной против COVID-19 уже в Украине: первые фото и видео
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Борт с китайской вакциной против COVID-19 уже в Украине: первые фото и видео

Борт с китайской вакциной против COVID-19 уже в Украине: первые фото и видео
19:40 Сегодня Телеграф фото: Сегодня

В четверг, 25 марта, в аэропорту "Борисполь" приземлился борт с китайской вакциной CoronaVac от Sinovac.

Об этом сообщает "Сегодня".

Партия вакцин прибыла на пассажирском самолете в Терминал D. Вскоре ее отгрузят на грузовой терминал. 

Синовак прилетел в Украину

Также появилось первое видео с аэропорта "Борисполь", куда приземлился борт с вакцинами.

Что известно про китайскую вакцину, которую везут в Украину (инфографика)

Напомним, препарат производит китайская компания Sinovac. 9 марта эта вакцина была одобрена к применению в Украине. Накануне руководство страны заключило контакт на поставку 1,9 млн доз за бюджетные средства (их хватит на миллион украинцев). Также импортер заявляет о поставке еще нескольких миллионов доз на свободный рынок. 

Как сообщал "Телеграф", ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что эффективность вакцины Sinovac выше 70%.

Первая партия из заказанных Украиной 1 915 000 вакцин "CoronaVac" была отправлена самолетом 25 марта.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Вакцины, Видео, Борисполь, Фото, Коронавирус, Covid-19, Sinovac, CoronaVac, китайские вакцины.
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