Борт с китайской вакциной против COVID-19 уже в Украине: первые фото и видео

В четверг, 25 марта, в аэропорту "Борисполь" приземлился борт с китайской вакциной CoronaVac от Sinovac.

Об этом сообщает "Сегодня".

Партия вакцин прибыла на пассажирском самолете в Терминал D. Вскоре ее отгрузят на грузовой терминал.

Также появилось первое видео с аэропорта "Борисполь", куда приземлился борт с вакцинами.

Напомним, препарат производит китайская компания Sinovac. 9 марта эта вакцина была одобрена к применению в Украине. Накануне руководство страны заключило контакт на поставку 1,9 млн доз за бюджетные средства (их хватит на миллион украинцев). Также импортер заявляет о поставке еще нескольких миллионов доз на свободный рынок.

Как сообщал "Телеграф", ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что эффективность вакцины Sinovac выше 70%.

Первая партия из заказанных Украиной 1 915 000 вакцин "CoronaVac" была отправлена самолетом 25 марта.