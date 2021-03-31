У Кулебы нашли позитив в переговорах Меркель, Макрона и Путина без Зеленского

В Министерстве иностранных дел Украины увидели хороший сигнал в переговорах лидеров Германии, Франции и Российской Федерации по Донбассу. Кремль призвали не нагнетать ситуацию на востоке Украины.

В то же время Украина занимает позицию, что российско-украинский вооруженный конфликт можно решить мирным путем лишь при наличии политической воли и привлечении всех участников Нормандского формата. Об этом в интервью "Европейской правде" завил спикер МИД Олег Николенко.

"Показательными стали сигналы наших европейских партнеров по итогам разговора с президентом Российской Федерации: российская сторона должна выполнять обязательства соблюдать режим прекращения огня, подчеркивается необходимость продолжения переговоров лидеров нормандской четверки", - уточнил Олег Николенко.

Также спикер МИД отказался комментировать заявления россиян и призвал Кремль перестать перекладывать ответственность кого-то другого. Вместо этого Москве стоило б приступить к выполнению своих обязательств в рамках Минских договоренностей, условий "Нормандской четверки" и соглашений достигнутых в ходе Парижского саммита.

Напомним, пресс-секретарь президента Юлия Мендель озвучила позицию Офиса президента по переговорам между президентом РФ Владимиром Путиным, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и французским президентом Эммануэлем Макроном.