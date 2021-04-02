Хуже всего ситуация в Киеве и на Львовщине: где больше всего заболевших и умерших от COVID-19 2 апреля

Украинские медики зарегистрировали сразу два рекорда по смертям и заражениям в стране. Хуже всего ситуация на Львовщине и в Киеве.

Об этом говорится в отчете СНБО 2 апреля.

По уровню заболеваемости за прошедшие 24 часа в стране лидируют такие области:

Львовская - 1668 граждан,

1608 человек заболели в Одесской области,

на Харьковщине 1494 украинца заразились "короной",

в Хмельницкой области 1351 житель подхватил коронавирус,

1178 людей получили позитивный ковид-тест в Днепропетровской области,

В то же время по числу умерших от COVID в Украине "топ 5" возглавляют такие области:

город Киев с его 46 умершими,

Одесская область, где скончались 44 пациента,

в Днепропетровской области 36 граждан ушли из жизни,

27 украинцев погибли в борьбе против COVID-19 на Киевщине,

"корона" забрала жизнь 24 человек на Харьковщине.

Напомним, что в ночь на 2 апреля в Киеве и Одессе украинцы устроили массовые гуляния без масок во время локдауна.