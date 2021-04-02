Хуже всего ситуация в Киеве и на Львовщине: где больше всего заболевших и умерших от COVID-19 2 апреля

Украинские медики зарегистрировали сразу два рекорда по смертям и заражениям в стране. Хуже всего ситуация на Львовщине и в Киеве.
Об этом говорится в отчете СНБО 2 апреля.
По уровню заболеваемости за прошедшие 24 часа в стране лидируют такие области:
- Львовская - 1668 граждан,
- 1608 человек заболели в Одесской области,
- на Харьковщине 1494 украинца заразились "короной",
- в Хмельницкой области 1351 житель подхватил коронавирус,
- 1178 людей получили позитивный ковид-тест в Днепропетровской области,
В то же время по числу умерших от COVID в Украине "топ 5" возглавляют такие области:
- город Киев с его 46 умершими,
- Одесская область, где скончались 44 пациента,
- в Днепропетровской области 36 граждан ушли из жизни,
- 27 украинцев погибли в борьбе против COVID-19 на Киевщине,
- "корона" забрала жизнь 24 человек на Харьковщине.
Напомним, что в ночь на 2 апреля в Киеве и Одессе украинцы устроили массовые гуляния без масок во время локдауна.