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Пятница, 02.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Хуже всего ситуация в Киеве и на Львовщине: где больше всего заболевших и умерших от COVID-19 2 апреля

Хуже всего ситуация в Киеве и на Львовщине: где больше всего заболевших и умерших от COVID-19 2 апреля
10:37 Сегодня Телеграф

Украинские медики зарегистрировали сразу два рекорда по смертям и заражениям в стране. Хуже всего ситуация на Львовщине и в Киеве.

Об этом говорится в отчете СНБО 2 апреля.

По уровню заболеваемости за прошедшие 24 часа в стране лидируют такие области:

  • Львовская - 1668 граждан,
  • 1608 человек заболели в Одесской области,
  • на Харьковщине 1494 украинца заразились "короной",
  • в Хмельницкой области 1351 житель подхватил коронавирус,
  • 1178 людей получили позитивный ковид-тест в Днепропетровской области,

В то же время по числу умерших от COVID в Украине "топ 5" возглавляют такие области:

  • город Киев с его 46 умершими,
  • Одесская область, где скончались 44 пациента,
  • в Днепропетровской области 36 граждан ушли из жизни,
  • 27 украинцев погибли в борьбе против COVID-19 на Киевщине,
  • "корона" забрала жизнь 24 человек на Харьковщине.

Напомним, что в ночь на 2 апреля в Киеве и Одессе украинцы устроили массовые гуляния без масок во время локдауна.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Коронавирус, Covid-19.
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