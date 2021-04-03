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Заболеваемость растет, число выздоровевших падает: какая обстановка с COVID-19 в регионах 3 апреля

Заболеваемость растет, число выздоровевших падает: какая обстановка с COVID-19 в регионах 3 апреля
11:22 Сегодня Телеграф

На утро субботы, 3 апреля, в Украине зафиксировали более 20 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом Covid-19 и 396 летальных исходов, а количество болеющих за сутки в стране выросло на 10 779.

При этом согласно данным Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО Украины, количество новых случаев заболевания в стране не равномерно и такой высокий показатель обеспечил Киев, а также еще шесть регионов, в которых складывает особо сложная ситуация с заболеваемостью.

Так, десятую часть заболевших за сутки – 2 053 – выявили в Киеве. Также за сутки в столице скончались 50 болеющих коронавирусом, тогда как выздоровели только 696 человек. Как следствие, в городе за сутки стало на 1 307 больных больше, а всего по состоянию на 3 апреля болеет 55 629 человек.

Во Львовской области за сутки выявили 1 538 новых случаев заболевания, 16 человек скончались, 643 – выздоровели. Всего же по состоянию на утро 3 апреля в регионе болеет 24 546 человек, что на 879 больше, чем сутки ранее.

В Одесской области за сутки зафиксировали 1 521 новый случай заболевания коронавирусной болезнью, 7 человек скончались и 355 – выздоровели. Как следствие, в области сейчас болеет 26 458 человек, что на 1 159 больше, чем сутки ранее.

В Харьковской области за сутки подтверждены 1 470 новых случаев заболевания, а также 19 летальных исходов при 547 случаях выздоровления. Всего в регионе болеет 19 005 человек, что на 904 больше, чем днем ранее.

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В Днепропетровской области зафиксировали 1 433 новых случая заболевания, 26 летальных исходов и всего 38 случаев выздоровления за сутки. Как следствие, в области болеет 16 144 человек, что на 1 369 больше, чем днем ранее.

В Киевской области за сутки 1 366 новых случаев заражения коронавирусом, 26 летальных исходов и 561 выздоровевший. Всего же в области болеет 17 748 человек, что на 779 больше, чем днем ранее.

В Хмельницкой области за сутки выявили 1 144 новых случая заболевания, 19 смертей и 383 выздоровлений. Всего в регионе болеет 13 989 человек, что на 742 больше, чем днем ранее.

При этом высокая смертность зафиксирована также:

  • в Николаевской области – 22 скончавшихся за сутки;
  • в Винницкой области – 19 скончавшихся за сутки;
  • в Сумской области – 18 скончавшихся за сутки;
  • в Житомирской области - 17 скончавшихся за сутки;
  • в Закарпатской, Донецкой, Черниговской областях – по 16 скончавшихся за сутки.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, ждать ли общенационального локдауна из-за коронавируса в Украине, или нет.

По состоянию на 2 апреля в Киеве уже занято 84% всех коек с "кислородом". Далее за столицей идут Львовская, Николаевская и Житомирская области.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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СНБО, Статистика, Коронавирус, Заболевшие, Covid-19, скончавшиеся.
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