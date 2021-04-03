В Украине стремительно растет число госпитализированных с COVID-19 и заполняются койки в больницах: данные по регионам на 3 апреля

По состоянию на субботу, 3 апреля, в медучреждениях Украины, несмотря на развертывание новых, заняты 60,7% коек – 47 017 из 77 499 всего имеющихся.

Об этом свидетельствуют данные Системы охраны здоровья Украины СНБО, обнародованные в субботу.

При этом прирост больных, нуждающихся в госпитализации, превышает скорость развертываниях новых койкомест.

Имеющиеся данные показывают, что большинство занятых коек в медучреждениях во многих регионах Украины заняты пациентами с коронавирусом.

При этом, по данным на сайте Минздрава, уровень госпитализаций пациентов с коронавирусом COVID-19 в Украине превышен в Киеве и всех областях страны, кроме Кировоградской, Луганской и Херсонской областях.

Так, согласно индикаторным показателям для определения регионов с широким распространением COVID-19, по состоянию на 3 апреля в 21 области Украины и Киеве уровень госпитализации больных 3 дня подряд превышает установленный показатель 60 человек на 100 тыс. населения.

Как сообщалось, по состоянию на утро субботы, 3 апреля, в Украине зафиксировали более 20 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом Covid-19 и 396 летальных исходов, а количество болеющих за сутки в стране выросло на 10 779.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, ждать ли общенационального локдауна из-за коронавируса в Украине, или нет.

По состоянию на 2 апреля в Киеве уже занято 84% всех коек с "кислородом". Далее за столицей идут Львовская, Николаевская и Житомирская области.