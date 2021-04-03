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В Украине стремительно растет число госпитализированных с COVID-19 и заполняются койки в больницах: данные по регионам на 3 апреля

В Украине стремительно растет число госпитализированных с COVID-19 и заполняются койки в больницах: данные по регионам на 3 апреля
15:13 Сегодня Телеграф

По состоянию на субботу, 3 апреля, в медучреждениях Украины, несмотря на развертывание новых, заняты 60,7% коек – 47 017 из 77 499 всего имеющихся. 

Об этом свидетельствуют данные Системы охраны здоровья Украины СНБО, обнародованные в субботу.

койкоместа

При этом прирост больных, нуждающихся в госпитализации, превышает скорость развертываниях новых койкомест.

койкоместа_Украина

Имеющиеся данные показывают, что большинство занятых коек в медучреждениях во многих регионах Украины заняты пациентами с коронавирусом.

койкоместа_карта

При этом, по данным на сайте Минздрава, уровень госпитализаций пациентов с коронавирусом COVID-19 в Украине превышен в Киеве и всех областях страны, кроме Кировоградской, Луганской и Херсонской областях.

Так, согласно индикаторным показателям для определения регионов с широким распространением COVID-19, по состоянию на 3 апреля в 21 области Украины и Киеве уровень госпитализации больных 3 дня подряд превышает установленный показатель 60 человек на 100 тыс. населения.

 Минздрав_скрин_1Минздрав_скрин_2

Как сообщалось, по состоянию на утро субботы, 3 апреля, в Украине зафиксировали более 20 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом Covid-19 и 396 летальных исходов, а количество болеющих за сутки в стране выросло на 10 779.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, ждать ли общенационального локдауна из-за коронавируса в Украине, или нет.

По состоянию на 2 апреля в Киеве уже занято 84% всех коек с "кислородом". Далее за столицей идут Львовская, Николаевская и Житомирская области.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Больницы, Коронавирус, Covid-19, койкоместа, заполненность.
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В Украине стремительно растет число госпитализированных с COVID-19 и заполняются койки в больницах: данные по регионам на 3 апреля
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