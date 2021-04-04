Власть заподозрили в фальсификации статистики летальных случаев от коронавируса в Украине

В Украине суточная смертность от коронавируса Covid-19 странным образом находится во взаимосвязи с рабочими и выходными днями недели.

На это обратил внимание в воскресенье, 4 апреля, украинский волонтер Павел Тука на своей странице в соцсети Facebook.

Он отметил, что понимает взаимосвязь между резким снижением статистики заболевших Covid-19 и выходными днями, однако не понимает, в чем влияние выходных на смертность.

Его слова во многом подтверждаются и данными статистики, публикуемой Система мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО Украины, по которой видно, что на выходные в Украине снижается как количество новых выявленных случаев заболевания, так и смертность.

Обративший внимание на этот момент пользователь соцсети Facebook Ярослав Лебедев высказал гипотезы, что либо статистика смертности от Covid-19 в Украине "совершенно лживая", либо во всем виновата несвоевременность внесения данных после выходных.

"Я сравнил количество новых случаев выявления болезни (то есть результатов ПЦР тестов) и пришёл к гипотезе, что вероятно статистика смертности от Covid-19 совершенно лживая. Те кто придумывали модель, чтобы не заморачиваться, привязали коэффициент смертности к значению тестирования, опираясь на логику: чем больше случаев заболевания, тем больше тестов и как результат больше смертей. Но не учли, что количество тестов падает на выходные (медики тоже люди), а смерть, как все знают, в отличие от людей, работает без выходных", - написал Лебедев.

Вместе с тем, позже он обновил свой пост, : "проверил, у всех (стран – ред.) такая же статистика".

"Вероятно все-таки несвоевременность внесения данных после выходных всему виной", - подытожил Лебедев.

Как сообщалось, по данным Минздрава Украины, в стране по состоянию на 4 апреля снизилось число новых случаев COVID-19, но выросло число госпитализированных.