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Среда, 07.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Украина второй раз за месяц обновила рекорд смертности от коронавируса: где ситуация хуже всего

Украина второй раз за месяц обновила рекорд смертности от коронавируса: где ситуация хуже всего
08:52 Сегодня Телеграф

Украинские врачи за прошедшие 24 часа зарегистрировали более 15 тыс. заболевших, а также очередной рекорд смертности - 481 человек.

Об этом 7 апреля говорится в отчете СНБО.

Согласно данным систему мониторинга в Украине никогда ранее не регистрировали настолько большого числа смертей в сутки. Ранее рекорд смертности был установлен 2 апреля, и тогда он составил 433 пациента.

корона

Наихудшей ситуацией с количеством заболевших считается:

  • в Киеве, где 1417 украинцев заболели "короной",
  • в Одесской области 1236 граждан подхватили коронавирус,
  • на киевщине 1092 жителя получили диагноз COVID-19,
  • 1085 случаев подтвердили на Львовщине,
  • 1017 человек заразились на Харьковщине.

Наибольшие показатели смертности наблюдаются:

  • в Киеве 45 пациентов,
  • 41 украинец погиб в Одесской области,
  • в Хмельницкой области 33 жителя скончались,
  • 32 граждан ушли из жизни в Киевской области,
  • коронавирус убил 30 человек в Донецкой области.

Напомним, что украинские власти договорились о поставках 10 миллионов доз вакцины от "короны" производства компании Pfizer. 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Коронавирус, Covid-19.
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