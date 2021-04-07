Украина второй раз за месяц обновила рекорд смертности от коронавируса: где ситуация хуже всего

Украинские врачи за прошедшие 24 часа зарегистрировали более 15 тыс. заболевших, а также очередной рекорд смертности - 481 человек.

Об этом 7 апреля говорится в отчете СНБО.

Согласно данным систему мониторинга в Украине никогда ранее не регистрировали настолько большого числа смертей в сутки. Ранее рекорд смертности был установлен 2 апреля, и тогда он составил 433 пациента.

Наихудшей ситуацией с количеством заболевших считается:

в Киеве, где 1417 украинцев заболели "короной",

в Одесской области 1236 граждан подхватили коронавирус,

на киевщине 1092 жителя получили диагноз COVID-19,

1085 случаев подтвердили на Львовщине,

1017 человек заразились на Харьковщине.

Наибольшие показатели смертности наблюдаются:

в Киеве 45 пациентов,

41 украинец погиб в Одесской области,

в Хмельницкой области 33 жителя скончались,

32 граждан ушли из жизни в Киевской области,

коронавирус убил 30 человек в Донецкой области.

Напомним, что украинские власти договорились о поставках 10 миллионов доз вакцины от "короны" производства компании Pfizer.