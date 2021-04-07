Украина второй раз за месяц обновила рекорд смертности от коронавируса: где ситуация хуже всего

Украинские врачи за прошедшие 24 часа зарегистрировали более 15 тыс. заболевших, а также очередной рекорд смертности - 481 человек.
Об этом 7 апреля говорится в отчете СНБО.
Согласно данным систему мониторинга в Украине никогда ранее не регистрировали настолько большого числа смертей в сутки. Ранее рекорд смертности был установлен 2 апреля, и тогда он составил 433 пациента.
Наихудшей ситуацией с количеством заболевших считается:
Наибольшие показатели смертности наблюдаются:
Напомним, что украинские власти договорились о поставках 10 миллионов доз вакцины от "короны" производства компании Pfizer.