Осталось недолго: Степанов удивил оптимистичным прогнозом по коронавирусу

Министр здравоохранения Максим Степанов спрогнозировал, что Украине удастся справиться с пандемией коронавируса до конца этого года, правда, при одном условии – успешной кампании по вакцинации.

Об этом он завил во время заседания Кабмина в среду, 7 апреля.

"Я уверен, что нам удастся убедить 70% взрослого населения Украины прийти к пунктам прививок и пройти вакцинацию. Я уверен, что до конца 2021 года нам удастся полностью победить коронавирусную болезнь", - сказал он.

Также Степанов привел следующие цифры. По словам министра, в проекте Нацплана предлагается определить минимальное количество прививок, которое должна проводить наша медицинская система, чтобы охватить 70% населения прививками - это около 6 млн вакцинаций за месяц, или 270 тыс. прививок в сутки без выходных.

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Как сообщал "Телеграф", Украина вырвалась в топ рейтинга по количеству заболевших и умерших от коронавируса в сутки среди стран Европы по данным на среду, 7 апреля.