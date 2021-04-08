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Четверг, 08.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Все больше детей в Украине тяжело болеют коронавирусом: иммунолог объяснила, почему

Все больше детей в Украине тяжело болеют коронавирусом: иммунолог объяснила, почему

Все больше детей в Украине тяжело болеют коронавирусом: иммунолог объяснила, почему
09:06 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В результате роста общей заболеваемости COVID-19 в Украине стали чаще болеть дети.

Об этом 8 апреля сообщила инфекционист, иммунолог Алла Волоха.

Согласно данным НАН, в сравнении с осенью 2020, когда каждый 50-й из пациентов был младше 9 лет, сегодня - каждый 14-20-й. В больницы дети стали попадать в 2,6 раз чаще.

Иммунолог уверена, что главной причиной увеличения числа болеющих детей является прирост общей заболеваемости. Другим не менее весомым фактором являются новые штаммы "короны", которые более заразны.

Также по мнению врача, не менее важно, что заболевают в большинстве дети с сопутствующими болезнями, такими как ожирение и сахарный диабет, которые опасны для людей в любом возрасте.

Исходя из этого инфекционистка советует ограничить контакты детей в местах образования, поскольку если ограничиваются контакты взрослых, то стоит ввести такие же ограничения и среди детей.

Напомним, что в Украине за сутки заболели более 19 тысяч человек.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Иммунолог, Коронавирус, Covid-19.
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