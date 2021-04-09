Число заболевших COVID-19 снова близится к 20 тысячам: данные на 9 апреля

Украинскими медиками за прошлый день зарегистрировано 19676 украинцев с COVID-19.
Об этом 9 апреля рассказал министр по здравоохранению Максим Степанов.
Согласно данным Минздрава за 24 часа в стране:
С момента первого больного на коронавирус в 2020 году, в стране COVID подхватило 1 823 674 человека, победили болезнь 1 395 104 украинцев, а скончались чуть больше 36 тысяч пациентов.
Больше всего "короной" заражались:
За сутки в стране привились от коронавируса 18 569 украинцев.
Напомним, что ранее иммунолог объяснила, почему в Украине короной стали чаще болеть дети.