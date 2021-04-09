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Пятница, 09.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Число заболевших COVID-19 снова близится к 20 тысячам: данные на 9 апреля

Число заболевших COVID-19 снова близится к 20 тысячам: данные на 9 апреля
08:28 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Украинскими медиками за прошлый день зарегистрировано 19676 украинцев с COVID-19.

Об этом 9 апреля рассказал министр по здравоохранению Максим Степанов.

Согласно данным Минздрава за 24 часа в стране:

  • 4936 человек были госпитализированы,
  • скончались от коронавируса 419 граждан,
  • 11221 пациент поборол болезнь,
  • 53373 человека прошли ПЦР тест на "ковид".

С момента первого больного на коронавирус в 2020 году, в стране COVID подхватило 1 823 674 человека, победили болезнь 1 395 104 украинцев, а скончались чуть больше 36 тысяч пациентов.

Больше всего "короной" заражались: 

  • в Киеве 1864 человека,
  • 1665 - на Днепропетровщине,
  • на Львовщине 1639 украинцев,
  • корону подхватили 1265 жителей Киевщины,
  • на Харьковщине 1194 гражданина заразились COVID.

За сутки в стране привились от коронавируса 18 569 украинцев.

Напомним, что ранее иммунолог объяснила, почему в Украине короной стали чаще болеть дети.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Коронавирус, Covid-19.
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