Число заболевших COVID-19 снова близится к 20 тысячам: данные на 9 апреля

Украинскими медиками за прошлый день зарегистрировано 19676 украинцев с COVID-19.

Об этом 9 апреля рассказал министр по здравоохранению Максим Степанов.

Согласно данным Минздрава за 24 часа в стране:

4936 человек были госпитализированы,

скончались от коронавируса 419 граждан,

11221 пациент поборол болезнь,

53373 человека прошли ПЦР тест на "ковид".

С момента первого больного на коронавирус в 2020 году, в стране COVID подхватило 1 823 674 человека, победили болезнь 1 395 104 украинцев, а скончались чуть больше 36 тысяч пациентов.

Больше всего "короной" заражались:

в Киеве 1864 человека,

1665 - на Днепропетровщине,

на Львовщине 1639 украинцев,

корону подхватили 1265 жителей Киевщины,

на Харьковщине 1194 гражданина заразились COVID.

За сутки в стране привились от коронавируса 18 569 украинцев.

Напомним, что ранее иммунолог объяснила, почему в Украине короной стали чаще болеть дети.