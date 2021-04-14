Киев продлил локдаун до 30 апреля: полный список запретов и ограничений (инфографика)

В столице Украины карантинные ограничения были продлены до 30 апреля, в связи с чем будет запрещена и ограничена работа ряда заведений.
Об этом говорится в инфографике "Телеграфа".
Согласно предоставленным данным ограничения в Киеве коснутся:
Тотальный запрет на работу будет распространяться на:
Ограничения также коснутся:
Напомним, что в столице локдаун был введен 20 марта в результате критической ситуации с местами для больных "короной" и суточным числом заболевших.
При этом, на 14 апреля ситуация с заболеваемостью не сильно изменилась, в Киеве все так же самые высокие показатели суточного числа людей заболевших и скончавшихся от COVID.