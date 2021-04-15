С увеличением числа новых случаев коронавируса в Украине уменьшилось количество госпитализаций: данные на 15 апреля

В Украинских медучреждениях и местах тестирования зарегистрировали 16427 украинцев с "короной".

Такой информацией поделился министр здравоохранения Максим Степанов.

Стоит отметить, что несмотря на растущее число заболевших COVID (вчера было 14 553) в стране упало число госпитализаций: с 5 063 до 4 229.

Согласно данным Минздрава, за прошлые 24 часа в стране:

в больницу попали 4229 граждан,

433 умерших от коронавируса,

11 148 людей побороли COVID,

119 615 прошли ковид-тест.

С начала занесения вируса в Украину болезнь подхватили 1 903 765 граждан, побороли болезнь 1 453 766 человек, скончались от заболевания 38 658 пациентов.

За прошедшие сутки самые высокие показатели по заболеваемости фиксировали:

в Киеве, где 1625 человек подхватили "корону",

1168 жителей Харьковщины заболели коронавирусом,

1088 граждан в Хмельницкой области,

в Запорожской области 1015 украинцев получили позитивный ковид-тест,

COVID подцепили 1005 человек в Днепропетровской области.

С начала вакцинации в стране привились 419 297 граждан.

Напомним, 14 апреля в Киеве продлили карантинные меры до конца апреля из-за критической ситуации с заболеваемостью коронавирусом.