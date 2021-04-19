В Киеве разгорается скандал вокруг смерти пациентки с коронавирусом: женщину якобы отказывались переводить в реанимацию

В Киеве в результате последствий коронавируса скончалась пациентка 8-й городской больницы, которую, по словам волонтеров, не перевели в реанимацию вовремя.

Как сообщает на своей странице в "Фейсбук" волонтер Antonia Celina, вчера скончалась мать ее приятеля, которая изначально лечилась в стационаре. Однако после ухудшения состояния - на фоне диабета и энцефалопатии - Светлане потребовалось место в реанимационном отделении.

"Сыну сообщили об ухудшении состоянии мамы около 8 утра. В телефонном режиме попросили привести CPAP. Когда Костя (сын - ред.) нашел аппарат, ему сказали искать реанимационное место в другой больнице, - пишет волонтер. - Костя был готов купить ИВЛ, врачи твердили "места для него нет".

В результате, продолжает Селина, для Светланы нашли место в другой больнице, но перевозить из-за низкой сатурации ее было нельзя. Женщину таки перевели в реанимацию, однако, по словам волонтера, было слишком поздно: 47-летняя пациентка умерла.

"Почему Свету сразу не перевели в реанимацию? Почему нужно обрывать телефоны власть имущих, чтобы добиться адекватного лечения в столичной больнице #8? Почему сотрудники больницы#8 скрывали реанимационное место?" - задается вопросами активист.

Ранее мы сообщали о том, что уже 40 000 человек скончались в Украине от коронавируса с начала пандемии.