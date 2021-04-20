Подгорают мозги, страдает нервная система: врач рассказал, как коронавирус влияет даже на самых сильных

Коронавирус не щадит не сильных ни слабых. Инфекция поражает всю нервную систему больного.

Такими выводами поделился главврач Днепровской областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко на своей странице в facebook.

Врач рассказал о старом друге, которого встретил на больничной койке. До этого мужчина был спортсменом. Его физической силы могли бы позавидовать многие.

"Евгений еле открывал рот, находясь на гребне изнеможения. В его глазах отчаяние и разочарование, хотя он потихоньку идет на поправку. Это не простой грипп, в лучшем случае через 3 месяца он вернется к своему прежнему самочувствию", - делится впечатлением от увиденного медик.

По его словам, инфекция никуда не ушла. Он также указал на временное затишье, которое часто бывает перед штормом.

Напомним, Сергей Рыженко постоянно докладывает общественности о различных пациентах, поступивших в больницу с COVID. Также он рассказывал о переполненной реанимации, где у женщины принимали роды в присутствии пациентов-мужчин, так как клиника переполнена больными.