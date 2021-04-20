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Вторник, 20.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
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Подгорают мозги, страдает нервная система: врач рассказал, как коронавирус влияет даже на самых сильных
06:18 Сегодня Телеграф

Коронавирус не щадит не сильных ни слабых. Инфекция поражает всю нервную систему больного.

Такими выводами поделился главврач Днепровской областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко на своей странице в facebook.

Врач рассказал о старом друге, которого встретил на больничной койке. До этого мужчина был спортсменом. Его физической силы могли бы позавидовать многие.

"Евгений еле открывал рот, находясь на гребне изнеможения. В его глазах отчаяние и разочарование, хотя он потихоньку идет на поправку. Это не простой грипп, в лучшем случае через 3 месяца он вернется к своему прежнему самочувствию", - делится впечатлением от увиденного медик.

По его словам, инфекция никуда не ушла. Он также указал на временное затишье, которое часто бывает перед штормом.

Напомним, Сергей Рыженко постоянно докладывает общественности о различных пациентах, поступивших в больницу с COVID. Также он рассказывал о переполненной реанимации, где у женщины принимали роды в присутствии пациентов-мужчин, так как клиника переполнена больными.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Коронавирус, Сергей Рыженко, Covid-19.
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