Пик пройден, но есть одно "но": Степанов отличился новым победным заявлением по COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов, ранее заявивший, что эпидемия коронавируса Covid-19 в стране начинает идти на убыль, несмотря на высокие показатели нововыявленных, считает, что пик третьей волны коронавируса Украина прошла.

Об этом он заявил в эфире "Украина 24".

"Если мы посмотрим на ситуацию, которая сложилась сейчас, мы видим позитивную динамику. Мы росли (статистика по коронавирусу в Украине, - Авт.), как и прогнозировал Минздрав до середины апреля и потом количество заболевших, как показывает статистика, пошла вниз", - сказал он.

По словам министра, Украина преодолела один важный рубеж.

"Мы прошли пик заболеваемости в третьей волне. Я считаю мы прошли", - добавил Степанов, уточнив, что это не означает, что можно расслабляться.

Как сообщал "Телеграф", на утро понедельника, 19 апреля, в Украине коронавирусом заразились более 6 тысяч человек, а с начала пандемии от COVID-19 умерли 40 тысяч украинцев.